Не только в Старый Оскол: сколько белгородцев перебрались в Губкин и Корочу?

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Жителей Белгорода, пожелавших уехать из города, готовы разместить в ПВР в регионе. Пункты временного размещения развернули в трёх муниципалитетах, расположенных дальше от границы.
ПВР открыли в Губкинском горокруге. По состоянию на 10 января там разместили 56 человек, 25 из них — дети, сообщил глава муниципалитета Михаил Лобазнов.
Семьи разместили в номерах с санузлом, холодильником, чайником и телевизором. Белгородцев кормят три раза в день. Специалисты управления соцполитики помогают жителям с временным или постоянным трудоустройством, с устройством детей в школы и детсады и с оказанием медпомощи. Так, уже два ребёнка, находящиеся ПВР, отпраились в школу в Губкине. Не забыли и про пенсионеров: им предложили бесплатные путёвки в реабилитационное отделение Комплексного центра социального облуживания населения.
Ещё один пункт временного размещения находится в Корочанском районе — в нём разместили 86 человек. Всего ПВР рассчитан на 250 гостей.
Директор санатория Дмитрий Захаров рассказал белгородским журналистам, что в учреждении организовано трёхразовое питание. Для людей с диабетом готовят особое меню. «Детям мы молочку даём, сегодня яблоки начали выдавать. Меню разнообразное», — добавил Захаров.
Для детей в санатории организовали мастер-классы и анимационные программы: их проводят два раза в день.
Микрорайон пожилой женщины, которая приехала в корочанский ПВР, ВСУ атаковали ночью 5 января: её квартира осталась цела, но авто восстановить уже нельзя. В пункт женщина приехала вместе с внуками.
Напомним, что белгородцев также принимают в пунктах временного размещения Старого Оскола. Помимо этого, выехать из Белгорода помогает журналистка Ксения Собчак.