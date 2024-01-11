Не только в Старый Оскол: сколько белгородцев перебрались в Губкин и Корочу?

Семьи разместили в номерах с санузлом, холодильником, чайником и телевизором. Белгородцев кормят три раза в день. Специалисты управления соцполитики помогают жителям с временным или постоянным трудоустройством, с устройством детей в школы и детсады и с оказанием медпомощи. Так, уже два ребёнка, находящиеся ПВР, отпраились в школу в Губкине. Не забыли и про пенсионеров: им предложили бесплатные путёвки в реабилитационное отделение Комплексного центра социального облуживания населения.