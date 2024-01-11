Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:19

Published Сегодня, 11:19

Modified Сегодня, 11:21

Updated Сегодня, 11:21

ПВР в Корочанском районе

Не только в Старый Оскол: сколько белгородцев перебрались в Губкин и Корочу?

11 января 2024, 11:19
Фото: «Вести. Белгород»
ПВР в Корочанском районе

Жители Белгорода на время переезжают в Губкин и Корочу

Глава Губкинского округа Михаил Лобазнов и глава Корочанского района Николай Нестеров рассказали на своих страницах в соцсетях, как в местных ПВР встретили жителей Белгорода. В общей сложности в пунктах находится более 100 человек.
Сюжет
Пвр

Жителей Белгорода, пожелавших уехать из города, готовы разместить в ПВР в регионе. Пункты временного размещения развернули в трёх муниципалитетах, расположенных дальше от границы.

ПВР открыли в Губкинском горокруге. По состоянию на 10 января там разместили 56 человек, 25 из них — дети, сообщил глава муниципалитета Михаил Лобазнов.

Семьи разместили в номерах с санузлом, холодильником, чайником и телевизором. Белгородцев кормят три раза в день. Специалисты управления соцполитики помогают жителям с временным или постоянным трудоустройством, с устройством детей в школы и детсады и с оказанием медпомощи. Так, уже два ребёнка, находящиеся ПВР, отпраились в школу в Губкине. Не забыли и про пенсионеров: им предложили бесплатные путёвки в реабилитационное отделение Комплексного центра социального облуживания населения.

ПВР в Губкинском округеПВР в Губкинском округе
ПВР в Губкинском округеПВР в Губкинском округе
ПВР в Губкинском округе
Фото: страница Михаила Лобазнова в соцсети

Ещё один пункт временного размещения находится в Корочанском районе — в нём разместили 86 человек. Всего ПВР рассчитан на 250 гостей.

Директор санатория Дмитрий Захаров рассказал белгородским журналистам, что в учреждении организовано трёхразовое питание. Для людей с диабетом готовят особое меню. «Детям мы молочку даём, сегодня яблоки начали выдавать. Меню разнообразное», — добавил Захаров.

Для детей в санатории организовали мастер-классы и анимационные программы: их проводят два раза в день.

Микрорайон пожилой женщины, которая приехала в корочанский ПВР, ВСУ атаковали ночью 5 января: её квартира осталась цела, но авто восстановить уже нельзя. В пункт женщина приехала вместе с внуками.

Напомним, что белгородцев также принимают в пунктах временного размещения Старого Оскола. Помимо этого, выехать из Белгорода помогает журналистка Ксения Собчак.

12 семей из Белгорода переехали в Москву, Краснодар и Воронеж по проекту Собчак
Узнать подробнее
Читайте также:
«Ждёшь обстрела и радуешься, что пронесло»: жители Белгорода — о переезде в ПВР381 житель Белгорода уехал в ПВР региона из-за обстрелов ВСУНе только Воронеж: белгородцы едут в ПВР Старого Оскола
#Общество#Расселение#Белгород#Пвр#Александра Склярова#Пункты ПВР
Подпишитесь
Стало известно, как сейчас себя чувствуют пострадавшие при обстреле Белгорода дети
Сегодня, 15:15
Подорожают, как и яйца? Что будет с ценами на бананы из-за войны с мафией в Эквадоре
Сегодня, 13:06
«Организм питается своими органами». Женщине из Белгорода весом 21 кг нужна помощь
Сегодня, 14:58
В деле против экс-главы Белгорблагоустройства появились новые подробности
Сегодня, 13:41
Перепалки, пропавший документ: в Белгороде прошло ещё одно слушание по делу Сергиенко
Сегодня, 16:13
Дрон-камикадзе атаковал Белгородскую область: последствия почувствовали 50 семей
Сегодня, 13:20