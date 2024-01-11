Под Белгородом появятся дендропарк, амфитеатр и новый сквер

Три общественных пространства благоустроят в Белгородском районе

Благоустроить планируется две территории в Разумном и одну — в Северном. Ранее жители выбрали понравившиеся дизайн-проекты, которые воплотят в жизнь уже в этом году. Подробнее о планах рассказали в региональном правительстве.