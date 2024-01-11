Под Белгородом появятся дендропарк, амфитеатр и новый сквер

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
В 2024 году в Белгородском районе благоустроят сразу три новых общественных пространства. Жители самостоятельно выбрали понравившиеся дизайнерские решения рекреационных зон путём онлайн-голосования.
Так, современные территории появятся в Разумном: там благоустроят дендропарк с качелями и лавочками, а по улице Беловежской обустроят сквер.
В Северном тоже наведут порядок: благоустроить планируют парк в районе 2-го Магистрального переулка. Здесь разместят амфитеатр, обновят тротуар, фонари и скамейки, а также высадят более 70 деревьев и свыше 250 кустарников.
Всего в 2024 году планируют благоустроить 31 территорию, из них 28 — общественные пространства и три — дворы многоквартирных домов. Также планируется реализовать три проекта — победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в Строителе, Губкине и Алексеевке.
Отметим, что работы проведут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».
Кроме этого, стало известно, что в 2024 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Белгородской области отремонтируют 111 км участков дорог. Обновить планируется 81 муниципальную и десять региональных дорог.