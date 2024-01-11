Время работы магазинов в Белгороде могут сократить из-за участившихся атак ВСУ

Об этом чиновник сообщил при ответе на вопрос белгородки о том, почему не все торговые центры в столице региона соблюдают график сокращённого рабочего времени. Речь шла о ТЦ «Атлас». По словам Антоненко, корректировки касаются и этого торгового центра.