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Published Сегодня, 06:56

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Магазин

Время работы магазинов в Белгороде могут сократить из-за участившихся атак ВСУ

11 января 2024, 06:56
Фото: Bel.ru
Магазин

Белгородский оперштаб может сократить время работы предприятий потребрынка

О подготовленном проекте решения объявил глава областного минсельхоза Андрей Антоненко. Согласно документу, до конца января время работы могут сократить до 20:00. Вместе с тем своё решение может принять сам работодатель.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Андрей Антоненко заявил, что в регионе подготовлен проект оперштаба о сокращении времени работы некоторых предприятий вплоть до конца января.

В настоящее время подготовлен проект решения оперштаба Белгородской области о сокращении времени работы предприятий сферы потребительского рынка до 20:00 часов с 09.01.2024 г. до 31.01.2024 г. включительно.
Андрей Антоненко

Об этом чиновник сообщил при ответе на вопрос белгородки о том, почему не все торговые центры в столице региона соблюдают график сокращённого рабочего времени. Речь шла о ТЦ «Атлас». По словам Антоненко, корректировки касаются и этого торгового центра.

Министр также отметил, что данные ограничения в городе введены не просто так: их установили для снижения количества людей в торговых объектах, чтобы избежать террористической угрозы для посетителей.

«Ограничение режима работы отдельных небольших торговых объектов, в том числе аптек, может решаться на уровне работодателя», — добавил Антоненко.

Напомним, что из-за обстрелов крупные торговые центры в Белгороде закрывали на несколько дней. В субботу, 6 января, «РИО», «Сити Молл» и «Мега Гринн» возобновили свою работу, однако в мэрии сообщали, что далее будут действовать, учитывая оперативную обстановку в регионе.

Об изменении расписания работы торговых центров стало известно 9 января.

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#Белгородская область#Торговые центры#Белгород#Трц#Время работы#Александра Склярова
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