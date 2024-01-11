Время работы магазинов в Белгороде могут сократить из-за участившихся атак ВСУ

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Министр сельского хозяйства и продовольствия Андрей Антоненко заявил, что в регионе подготовлен проект оперштаба о сокращении времени работы некоторых предприятий вплоть до конца января.
В настоящее время подготовлен проект решения оперштаба Белгородской области о сокращении времени работы предприятий сферы потребительского рынка до 20:00 часов с 09.01.2024 г. до 31.01.2024 г. включительно.
Андрей Антоненко
Об этом чиновник сообщил при ответе на вопрос белгородки о том, почему не все торговые центры в столице региона соблюдают график сокращённого рабочего времени. Речь шла о ТЦ «Атлас». По словам Антоненко, корректировки касаются и этого торгового центра.
Министр также отметил, что данные ограничения в городе введены не просто так: их установили для снижения количества людей в торговых объектах, чтобы избежать террористической угрозы для посетителей.
«Ограничение режима работы отдельных небольших торговых объектов, в том числе аптек, может решаться на уровне работодателя», — добавил Антоненко.
Напомним, что из-за обстрелов крупные торговые центры в Белгороде закрывали на несколько дней. В субботу, 6 января, «РИО», «Сити Молл» и «Мега Гринн» возобновили свою работу, однако в мэрии сообщали, что далее будут действовать, учитывая оперативную обстановку в регионе.
Об изменении расписания работы торговых центров стало известно 9 января.