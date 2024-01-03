Сергачёв знает будущее, а в парке Белгорода качки-онанисты: главный стыд 2023 года

Но суд словам скандально известного экс-замгубернатора не внял. Не помогли и откровения Сергачёва о том, что он видит будущее, получает знания от «ясновидения» и молится по пять часов в день в скиту. К слову о будущем: Сергачёв убежден, что в 2025 году знание Моностона станет доминирующим на территории России, а в 2028 году — уже в мире. Кто ему об этом сверху «доложил» — неизвестно: это могут быть как Сергий Радонежский, так и Владимир Высоцкий, послания от которых Сергачёву «надиктовал» его знакомый.