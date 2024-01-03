Сергачёв знает будущее, а в парке Белгорода качки-онанисты: главный стыд 2023 года

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Ситуация с ремонтом подземок в центре Белгорода — сама по себе уже кринж. И как будто постоянных переносов с подтеканиями потолка было мало, по какой-то до сих пор неведомой причине чиновники и строители долго не замечали тот факт, что в переходе выкладывают жёлто-синюю плитку. Зато сразу заметили жители: общественная реакция в приграничном Белгороде не заставила себя долго ждать.
В итоге мэрии пришлось в срочном порядке объясняться и перекладывать плитку — по старой-доброй белгородской традиции. Выбор же провокационных цветов объяснили «технической ошибкой».
Целый год Белгородская область наблюдала за тем, с каким рвением белгородский экс-депутат Валерий Сергачёв отстаивал право «Евангелия Елизаветы»* на неэкстремистское существование. Не удалось, хоть и аргументы в защиту книжки Сергачёв приводил горячие: следующий отрывок из определения суда редакция считает нужным представить целиком.
По переписи 2012 года на Украине 700 тыс. человек из 40 млн жителей являются евреями. В Раде, которая правит и воюет с Россией, 82% — иудеи, включая последнего президента Украины. Определенная нация, попадая на какую-либо территорию, пользуясь своими мыслительными способностями, другими возможностями, стремится занять доминирующее положение. Это не имеет никакого отношения к России, поскольку здесь президент — русский, но есть и иудеи.
Но суд словам скандально известного экс-замгубернатора не внял. Не помогли и откровения Сергачёва о том, что он видит будущее, получает знания от «ясновидения» и молится по пять часов в день в скиту. К слову о будущем: Сергачёв убежден, что в 2025 году знание Моностона станет доминирующим на территории России, а в 2028 году — уже в мире. Кто ему об этом сверху «доложил» — неизвестно: это могут быть как Сергий Радонежский, так и Владимир Высоцкий, послания от которых Сергачёву «надиктовал» его знакомый.
Осталось подождать всего год. А пока параллельно ждём, что будет с книгой «Потрясение» экс-губернатора Евгения Савченко, в которой запрещённое «Евангелие…» цитируется весьма обильно.
В целом стены белгородских судов в 2023 году слышали много странного. Нельзя не вспомнить и череду заседаний по иску главреда «Фонаря» Андрея Маслова к Владимиру Бабину и Вадиму Радченко.
Рассказывать историю целиком — потратить десятки тысяч символов. Тем более, что суть судебного заседания умещается в короткий диалог, начавшийся с вопроса Маслова к Радченко: следует ли из фразы «прочая неовласовская мразь калибром поменьше», что перечисленные до этого четыре фамилии, в том числе Маслова, являются «неовласовской мразью» калибром побольше?
— Нет, не следует. Калибр — диаметр снаряда, который попадает в ствол орудия, — ответил Радченко.
— Хорошо, «Говнарь Маслов» — какой диаметр снаряда, попадающий в ствол оружия? — не сдавался Маслов.
— Ваша честь, можно не буду отвечать на этот вопрос? Я не определяю калибр «говнаря Маслова».
Также в суде обсуждали «подельников» из ЦИПсО, пень-буратино со свастикой, «гауляйтера гульфикюгенда» и много-много чего интересного. И, разумеется, стыдного: смеялись даже приставы.
Осенью прошлого года белгородка попросила властей разобраться с проблемой интимного характера. По словам женщины, в Архиерейской роще ей встретился онанист. Причём не простой, а «атлетичного телосложения». Есть вероятность, что таких в парке завелось несколько. Важно то, что, судя по рассказам и описаниям, у всех у них — как минимум хорошая спортивная внешность.
Очень, я бы сказала, красивые мужчины, никогда не подумаешь про них, встретив в другой обстановке.
После сообщения об онанистах полиция усилила в роще контроль. Больше о них в прессе не писали — шаловливые атлеты пропали из поля зрения СМИ и граждан.
Правда, в конце октября на всё той же Архиерейской случилось что-то странное: голый белгородец ворвался в магазин «Фермер» и устроил там погром. Мужчину пришлось связывать скотчем — усилиями кассирш и покупателей.
Был ли дебошир как-то связан с онанистами — неизвестно, но остальным белгородцам молодой человек посоветовал «не связываться с этим дерьмом», имея в виду наркотики, под действием которых он и влетел в магазин. А заодно мужчина признался, что убегал в тот злополучный вечер от «существа». Может, от того самого онаниста?
Стыдного и нелепого было много — слишком много. Ещё больше странного читайте во втором материале Бел.Ру по теме.
* материал признан экстремистским на территории РФ