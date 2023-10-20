«Ужас! Стыдно!»: Вячеслав Гладков назвал виновных в голодной поездке детей на юг

О проблеме главе региона написала местная жительница Юлия: Она поблагодарила за путёвку, но пожаловалась, что детей в поезде не кормили, хотя до лагеря они должны добираться целые сутки. По дороге в лагерь дети питались едой, которую им с собой дали родители, но как им ехать обратно, непонятно.