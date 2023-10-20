«Ужас! Стыдно!»: Вячеслав Гладков назвал виновных в голодной поездке детей на юг

Posted Сегодня, 18:02
Published Сегодня, 18:02
Modified Сегодня, 18:17
Updated Сегодня, 18:17
О проблеме главе региона написала местная жительница Юлия: Она поблагодарила за путёвку, но пожаловалась, что детей в поезде не кормили, хотя до лагеря они должны добираться целые сутки. По дороге в лагерь дети питались едой, которую им с собой дали родители, но как им ехать обратно, непонятно.
«Вопрос: как они обратно ехать будут сутки без еды, если еда не предусмотрена в поезде? Неужели ребёнок погибшего в СВО отца заслужил такую поездку в лагерь?» — возмутилась женщина.
Также Юлия выразила недовольство тем, что детей раскидали по всему поездку, хотя во время поездки в «Бригантину» для них выкупали целые вагоны.
Губернатор Вячеслав Гладков признал, что это вина местных властей — отдельные руководители министерства образования Белгородской области не проконтролировали организацию питания детской группы в поезде. Некоторые моменты исправить было невозможно — например, заблаговременно выкупить вагон, так как было сильное ограничение по времени. Но обеспечить питание местные власти были обязаны.
Ужас, конечно, стыдно и перед детьми, и перед вами, но будем делать всё, чтобы поездки были организованы, как в «Бригантину». Исправимся. Ответственность на мне как руководителе региона. Обязательно до конца разберусь, взял на контроль.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Во время прямого эфира глава региона позвонил министру образования региона Андрею Милёхину и поручил проконтролировать организацию питания белгородских детей в поезде, когда они будут возвращаться домой.
Напомним, в детский лагерь «Артек» в Крыму отправились 200 детей из приграничных районов Белгородской области — Белгородского района и Шебекинского округа. Это стало возможно благодаря поддержке Минпросвещения РФ. Учиться в «Артеке» дети будут очно.