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Published Сегодня, 18:02

Modified Сегодня, 18:17

Updated Сегодня, 18:17

Вячеслав Гладков назвал виновных в «голодной» поездке белгородских детей на юг

«Ужас! Стыдно!»: Вячеслав Гладков назвал виновных в голодной поездке детей на юг

20 октября 2023, 18:02
Фото: Midjourney

Вячеслав Гладков назвал виновных в «голодной» поездке белгородских детей на юг

20 октября губернатор Белгородской области в прямом эфире извинился перед родителями за то, что детям, которые уехали отдыхать в «Артек», не организовали питание в поезде.
Сюжет
Дети

О проблеме главе региона написала местная жительница Юлия: Она поблагодарила за путёвку, но пожаловалась, что детей в поезде не кормили, хотя до лагеря они должны добираться целые сутки. По дороге в лагерь дети питались едой, которую им с собой дали родители, но как им ехать обратно, непонятно.

«Вопрос: как они обратно ехать будут сутки без еды, если еда не предусмотрена в поезде? Неужели ребёнок погибшего в СВО отца заслужил такую поездку в лагерь?» — возмутилась женщина.

Также Юлия выразила недовольство тем, что детей раскидали по всему поездку, хотя во время поездки в «Бригантину» для них выкупали целые вагоны.

Губернатор Вячеслав Гладков признал, что это вина местных властей — отдельные руководители министерства образования Белгородской области не проконтролировали организацию питания детской группы в поезде. Некоторые моменты исправить было невозможно — например, заблаговременно выкупить вагон, так как было сильное ограничение по времени. Но обеспечить питание местные власти были обязаны.

Ужас, конечно, стыдно и перед детьми, и перед вами, но будем делать всё, чтобы поездки были организованы, как в «Бригантину». Исправимся. Ответственность на мне как руководителе региона. Обязательно до конца разберусь, взял на контроль.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Во время прямого эфира глава региона позвонил министру образования региона Андрею Милёхину и поручил проконтролировать организацию питания белгородских детей в поезде, когда они будут возвращаться домой.

Напомним, в детский лагерь «Артек» в Крыму отправились 200 детей из приграничных районов Белгородской области — Белгородского района и Шебекинского округа. Это стало возможно благодаря поддержке Минпросвещения РФ. Учиться в «Артеке» дети будут очно.

Белгородские школьники будут учиться очно в «Артеке» и «Бригантине „Белогорье“»
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#Общество#Белгородская область#Дети#Детский лагерь#Белгород#Вячеслав Гладков#Путёвка#Милена Фишер
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