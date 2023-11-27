Нашли ещё денег: в мэрии объяснили очередной перенос даты монтажа остановки «Стадион»

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
Modified Сегодня, 15:00
Updated Сегодня, 15:00
Врио главы УКСа Игорь Лютенко сообщил, что в мэрии Белгорода изыскали дополнительные средства на реконструкцию павильона на остановке «Стадион». Это позволит увеличить его размер, но, вероятно, по этой же причине в очередной раз передвинули сроки открытия.
Появилась возможность увеличить размеры остановки и сделать её больше, чем планировалось изначально. В настоящее время вносятся изменения в конструктив павильона: работы по установке планируют завершить в конце декабря текущего года.
Игорь Лютенко
Ранее власти обещали выполнить монтажные работы до 25 ноября, затем — до 10 декабря. Пока же белгородцы возмущены задержкой и жалуются на подтопления в недавно отремонтированном подземном переходе у стадиона.