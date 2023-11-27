Нашли ещё денег: в мэрии объяснили очередной перенос даты монтажа остановки «Стадион»

Врио главы УКСа Игорь Лютенко сообщил, что в мэрии Белгорода изыскали дополнительные средства на реконструкцию павильона на остановке «Стадион». Это позволит увеличить его размер, но, вероятно, по этой же причине в очередной раз передвинули сроки открытия.