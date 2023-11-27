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В мэрии Белгорода объяснили очередной перенос открытия остановки на «Стадионе»

Нашли ещё денег: в мэрии объяснили очередной перенос даты монтажа остановки «Стадион»

27 ноября 2023, 14:58
Фото: 1MI

В мэрии Белгорода объяснили очередной перенос открытия остановки на «Стадионе»

Запланированное на 10 декабря открытие остановочного павильона на остановке «Стадион» в Белгороде снова перенесли — на конец декабря. В мэрии Белгорода объяснили это тем, что появились деньги на проведение дополнительных работ.
Сюжет
Деньги

Врио главы УКСа Игорь Лютенко сообщил, что в мэрии Белгорода изыскали дополнительные средства на реконструкцию павильона на остановке «Стадион». Это позволит увеличить его размер, но, вероятно, по этой же причине в очередной раз передвинули сроки открытия.

Появилась возможность увеличить размеры остановки и сделать её больше, чем планировалось изначально. В настоящее время вносятся изменения в конструктив павильона: работы по установке планируют завершить в конце декабря текущего года.
Игорь Лютенко

Ранее власти обещали выполнить монтажные работы до 25 ноября, затем — до 10 декабря. Пока же белгородцы возмущены задержкой и жалуются на подтопления в недавно отремонтированном подземном переходе у стадиона.

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