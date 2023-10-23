Блуду — бой: полиция Белгорода усиливает контроль в Архиерейской роще

Ранее белгородка обратилась к властям и попросила разобраться с проблемой интимного характера. По словам женщины, в Архиерейской роще ей встретился онанист. Причём не простой, а «атлетичного телосложения». Есть вероятность, что таких несколько: судя по рассказам и описаниям, у всех у них хорошая спортивная внешность.