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Published Сегодня, 13:38

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Updated Сегодня, 13:40

Полиция Белгорода патрулирует Архиерейскую рощу после сообщения об онанистах

Блуду — бой: полиция Белгорода усиливает контроль в Архиерейской роще

23 октября 2023, 13:38
Фото: 1MI

Полиция Белгорода патрулирует Архиерейскую рощу после сообщения об онанистах

Две недели назад белгородка пожаловалась губернатору на «атлетичных» онанистов в Архиерейской роще. Редакция Бел.Ру направила в полицию запрос, чтобы узнать, как обстоят дела с нарушителями общественного порядка сейчас.

Как журналистам сообщили в пресс-службе УМВД по региону, в ходе интернета сотрудники полиции увидели обращение жительницы города Белгорода: в нём женщина описывала противоправные действия неизвестного мужчины в районе Архиерейской рощи.

Обращение зарегистрировано в установленном порядке, по фактам, указанным жительницей областного центра, проводится проверка.
пресс-служба УМВД по региону

На данный момент сотрудники полиции проводят профилактические мероприятия, направленные на поиск тех самых «нарушающих общественный порядок» и «оскорбляющих человеческое достоинство» предполагаемых онанистов.

О результатах проверки пообещали сообщить позже.

Кроме того, в УМВД подтвердили информацию мэрии о том, Архиерейскую рощу и улицу круглые сутки патрулирует дополнительный наряд патрульно-постовой службы полиции.

Ранее белгородка обратилась к властям и попросила разобраться с проблемой интимного характера. По словам женщины, в Архиерейской роще ей встретился онанист. Причём не простой, а «атлетичного телосложения». Есть вероятность, что таких несколько: судя по рассказам и описаниям, у всех у них хорошая спортивная внешность.

История с атлетичными онанистами из Белгорода получила продолжение
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#Общество#Белгородская область#Полиция#Проверка#Эксклюзив#Белгород#Архиерейская роща#Артем Черненко#Онанисты
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