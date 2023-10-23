Блуду — бой: полиция Белгорода усиливает контроль в Архиерейской роще

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Как журналистам сообщили в пресс-службе УМВД по региону, в ходе интернета сотрудники полиции увидели обращение жительницы города Белгорода: в нём женщина описывала противоправные действия неизвестного мужчины в районе Архиерейской рощи.
Обращение зарегистрировано в установленном порядке, по фактам, указанным жительницей областного центра, проводится проверка.
пресс-служба УМВД по региону
На данный момент сотрудники полиции проводят профилактические мероприятия, направленные на поиск тех самых «нарушающих общественный порядок» и «оскорбляющих человеческое достоинство» предполагаемых онанистов.
О результатах проверки пообещали сообщить позже.
Кроме того, в УМВД подтвердили информацию мэрии о том, Архиерейскую рощу и улицу круглые сутки патрулирует дополнительный наряд патрульно-постовой службы полиции.
Ранее белгородка обратилась к властям и попросила разобраться с проблемой интимного характера. По словам женщины, в Архиерейской роще ей встретился онанист. Причём не простой, а «атлетичного телосложения». Есть вероятность, что таких несколько: судя по рассказам и описаниям, у всех у них хорошая спортивная внешность.