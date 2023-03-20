Знаю будущее: что рассказал белгородский депутат Сергачёв на суде по книге Моностона

Сергачёв рассказал, что от Завьялова он получил много текстов, в том числе «Листья травы» Уитмена, работы Микеланджело и Цветаевой. О том, что указанные лица диктовали тексты, находясь уже «за пределами жизни», Сергачев якобы узнал от Завьялова. Кому они их диктовали, Сергачев, по его словам, не знает. Тем не менее, писателю он доверял, поскольку в текстах он «нашёл ответы на все вопросы, которые он не нашел в Библии».