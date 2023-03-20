Знаю будущее: что рассказал белгородский депутат Сергачёв на суде по книге Моностона

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Несмотря на то, что депутат отрицал свою причастность к изданию и распространению книги «Евангелие от Елизаветы», представитель прокуратуры Белгородской области сообщил, что причастность к данной книге Ольги Павловой и Валерия Сергачева установлена. По его словам, книга была издана в 2016 году издательством ООО «Наследие», типографией «Константа» по заказу административного ответчика.
Ранее Сергачёв также сообщал, что выкупил в 2017 году 90 экземпляров книги, а в 2022 году — 1910 экземпляров. Копии «Евангелия» позже изъяли — был поднят вопрос о признании литературы экстремистской.
Относительно административного иска Сергачёв возражал. Для подкрепления своей позиции депутат рассказал о многом — пришлось даже признаться в некоторых вещах, которые многие сочтут нестандартными.
Так, депутат пояснил суду, что по образованию он физик-теоретик, проходил практику на атомной станции и защищал диссертацию по проблемам ядерной физики. Кроме того, более 20 лет он глубоко занимался практической психологией, увлекался работами Ратникова, Смирнова о физиологии мозга.
Книга «Евангелие от Елизаветы», по словам ответчика, была надиктована Моностоном в 2010–2012 годы. Текст указанной книги Сергачёв якобы получил в те же годы от драматурга и писателя Завьялова А. из Санкт-Петербурга — одного из гражданских мужей Любови Кузьминой-Завьяловой, предполагаемого соавтора книги. В 2017 мужчина скончался.
Текст книги «Евангелие от Елизаветы» Сергачёв якобы получал частями. Кто их оформил в единый текст книги — он ответить затрудняется, предполагая, что сам Завьялов, от которого книга депутату поступила на электронную почту в полном объеме.
На вопрос: «Известно ли вам, кто является автором в указанном выше вопросе печатного издания „Евангелие от Елизаветы?“ » Сергачёв ответь затруднился, но пояснил, что слово «Моностон», по слухам, означает Бог Отец, Бог Земли.
Сергачёв рассказал, что от Завьялова он получил много текстов, в том числе «Листья травы» Уитмена, работы Микеланджело и Цветаевой. О том, что указанные лица диктовали тексты, находясь уже «за пределами жизни», Сергачев якобы узнал от Завьялова. Кому они их диктовали, Сергачев, по его словам, не знает. Тем не менее, писателю он доверял, поскольку в текстах он «нашёл ответы на все вопросы, которые он не нашел в Библии».
Сам Сергачёв, с его слов, тоже получает определенную информацию. Но в виде ясновидения.
Как пояснил Сергачёв, понятие «надиктован» означает автоматическое письмо, которым владел Завьялов. Более того, автоматическое письмо якобы появляется «после поставленного вопроса определённой сущности».
При этом почерк зависит от того, какая сущность диктует текст: так, почерки Владимира Высоцкого или Сергия Радонежского будут, как утверждает Сергачёв, разными. Происходит это под неким «лёгким гипнозом».
Также Сергачёв не согласился с результатами экспертизы ФГБОУ ВО «Московский государственный лингвистический университет» на наличие в «Евангелии» признаков экстремизма. По словам административного ответчика, в книге «всего лишь повествуется о событиях, произошедших две тысячи лет назад».
Что касается якобы оскорблений в «Евангелии» евреев, то Сергачёв считает, что это не так: в книге говорится, что есть «иудеи плохие, есть евреи хорошие, как и в любой нации».
Следующий отрывок из решения суда Бел.Ру считает нужным привести целиком.
В качестве примера Сергачёв привёл следующее. По переписи 2012 года на Украине 700 тыс. человек из 40 млн жителей являются евреями. В Раде, которая правит и воюет с Россией, 82% — иудеи, включая последнего президента Украины. Определенная нация, попадая на какую-либо территорию, пользуясь своими мыслительными способностями, другими возможностями, стремится занять доминирующее положение. Это не имеет никакого отношения к России, поскольку здесь президент — русский, но есть и иудеи.
Отметим, что в книге, по мнению ответчика, отсутствует экстремизм по отношению к иудеям: «Моностон говорит, что любой иудей, преодолевший свою природу, становится светочем для всех остальных народов, т. е. святым. Именно поэтому Иисус, Мария, Елизавета — евреи».
Как объяснился административный ответчик, имя Моностону — «Николай» он добавил сам, как издатель. Сделал он это для того, чтобы книга не вызывала отторжения у читателя и «воспринималась схожесть данного автора с физическим лицом».
На вопрос: «Что подразумевается под словом „Моностон“?» Сергачёв, согласно решению суда, ответил следующее:
По слухам из интернета, это аналог одного из имён Бога Земли, также как и Саваоф, отец Иисуса, Бог-Отец.
Сергачёв рассказал, что сейчас большую часть времени он живет не в Белгороде. Вместо этого он предпочитает находиться в построенном им скиту. Там он молится пять часов в день: это его увлечение, стремление к Богу, которое он не навязывает другим.
Сергачёв считает, что всё происходящее вокруг книги организовано с целью отстранить от власти всех, входивших в команду бывшего губернатора Белгородской области Евгения Савченко. Это решение он и его сподвижники приняли, после чего смирились, поскольку «всем отвечать перед Небом за свои действия».
Согласно решению суда, Сергачёв сообщил, что знает о будущих событиях. Ему известно, что произойдет весной, осенью текущего года, в 2025 и 2028 годах. Сергачёв убежден, что в 2025 году знание Моностона станет доминирующим на территории России, а в 2028 году — уже в мире.
Эксперты считают, что белгородская секта «Моностон» нанесла ущерб нацбезопасности России. По их мнению, моностонцы с самого начала активно противодействовали реакции РФ на начало украинского кризиса 2013-14 годов, тем самым добиваясь невмешательства Москвы и «укрепления антироссийского плацдарма». Подробнее об этом и о вьетнамских корнях секты можно прочитать в отдельном материале Бел.Ру.