«Меня пыталось убить существо»: белгородец объяснил, почему забежал голым в магазин

Спустя пару дней мужчина на видео извинился перед всеми жителями и рассказал, где взял наркотики. По его словам, пакетик с неизвестной жидкостью он обнаружил среди гаражей. Так как мужчина с начала этого года курит наркотические вещества, он решил попробовать и найденное содержимое пакетика.