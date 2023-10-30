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Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

Белгородец объяснил догонявшим его существом забег голым в магазин

«Меня пыталось убить существо»: белгородец объяснил, почему забежал голым в магазин

30 октября 2023, 09:05
Фото: 1MI

Белгородец объяснил догонявшим его существом забег голым в магазин

Накануне в магазин «Фермер», расположенный по Архиерейской улице, забежал голый мужчина. Он бегал по помещению и кричал, его пытались остановить посетители. Позже пресс-служба УМВД по региону опубликовала видео с извинениями белгородца.

Инцидент произошёл вечером 27 октября: голый белгородец с признаками наркотического опьянения забежал в магазин по Архиерейской улице, где его до приезда полиции удерживали покупатели. В тот день 32-летнему дебоширу пришлось вызвать скорую помощь, так как тот плохо себя чувствовал.

Спустя пару дней мужчина на видео извинился перед всеми жителями и рассказал, где взял наркотики. По его словам, пакетик с неизвестной жидкостью он обнаружил среди гаражей. Так как мужчина с начала этого года курит наркотические вещества, он решил попробовать и найденное содержимое пакетика.

Меня начало очень сильно глючить. Раздеваться догола я стал ещё дома, потом бегал в обнажённом виде по подъезду, а затем — по улице. Меня догоняло неизвестное существо, пыталось убить. Первым открытым помещением оказался магазин «Фермер». Прошу извинения у жителей за своё поведение.
Рассказал нарушитель

Также белгородец в конце порекомендовал никому не принимать наркотические вещества, которые могут привести к трагедии.

Напомним, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 6.9 КоАП РФ («Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача»). Ему грозит штраф в размере до 5 000 рублей или административный арест до 15 суток.

Извинения белгородца
Видео: пресс-служба УМВД России по Белгородской области
Голого белгородца, который ворвался в магазин, отправили в медучреждение
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