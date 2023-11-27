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Published Сегодня, 14:31

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В УКСе Белгорода объяснили течь в ремонтируемом переходе на «Стадионе»

Виноваты дожди? Откуда взялась течь в ремонтируемом переходе на «Стадионе» Белгорода

27 ноября 2023, 14:31
Фото: Bel.ru

В УКСе Белгорода объяснили течь в ремонтируемом переходе на «Стадионе»

Сегодня, 27 ноября, белгородцы обратили внимание на лужу в подземном переходе на «Стадионе», где заканчивают ремонт. Врио главы УКСа Белгорода Игорь Лютенко и руководитель подрядной организации ООО «СУ 13» Константин Гиммельфарб рассказали, в чём дело.
Сюжет
Дождь

Фотографии с огромной лужей посреди подземного перехода на «Стадионе» Белгорода появились сегодня утром в соцсетях. Белгородцы стали недоумевать: подземку только недавно отремонтировали, а уже откуда-то взялось «озеро слёз болельщиков „Салюта“». Ситуацию прокомментировал врио главы УКСа Игорь Лютенко, занявший этот пост буквально на днях.

В середине ноября текущего года были выявлены две протечки. Было проведено оперативное совещание: приняли решение вскрыть данное место и начать замену гидроизоляции. Работы ведутся активно, они будут завершены в течение двух дней.
Игорь Лютенко
Видео: Bel.ru

Константин Гиммельфарб, руководитель подрядной организации ООО «СУ 13», ведущей работы в подземке, назвал другую дату окончания работ — 10 декабря. Но причина, по его словам, та же — протечка, образовавшаяся в том числе из-за продолжительных сентябрьских дождей, пропитавших землю влагой.

В середине ноября появились течи. Приняли решение вскрыть туннель и выполнить новую гидроизоляцию. Вскрыли, начали гидроизоляцию, но из-за погодных условий мы немного не успели. Снег, дождь нам помешали. Завтра обещают нормальную погоду, и если так, то послезавтра мы восстановим гидроизоляцию. Сделаем засыпку, приступим к благоустройству.
Константин Гиммельфарб

На данный момент лужи в переходе нет, но местами капает с потолка.

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