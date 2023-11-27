Виноваты дожди? Откуда взялась течь в ремонтируемом переходе на «Стадионе» Белгорода

Фотографии с огромной лужей посреди подземного перехода на «Стадионе» Белгорода появились сегодня утром в соцсетях. Белгородцы стали недоумевать: подземку только недавно отремонтировали, а уже откуда-то взялось «озеро слёз болельщиков „Салюта“». Ситуацию прокомментировал врио главы УКСа Игорь Лютенко, занявший этот пост буквально на днях.