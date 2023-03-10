Блогера Бабина не привлекли к ответственности из-за истёкшего срока давности

Posted Сегодня, 17:38
Published Сегодня, 17:38
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Updated Сегодня, 17:39
Суд по иску главного редактора «Фонаря» Андрея Маслова к блогерам Владимиру Бабину и Вадиму Радченко состоялся 20 февраля, после чего вынесение решения перенесли на 1 марта – в тот день Свердловский районный суд отказал в удовлетворении иска.
Сегодня же, 10 марта, стало известно, что белгородская прокуратура вынесла решение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении по делу об оскорблении на Владимира Бабина. Объяснили в прокуратуре такое решение истечением срока давности.
Как сообщил «Фонарь», материалы в прокуратуру из полиции поступили 7 февраля, а через десять дней в возбуждении дела отказали.
Отказать в возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном частью второй статьи 5.61 КоАП РФ в отношении Бабина В.И. на основании пункта шестого части первой статьи 24.5 КоАП РФ в связи с истечением установленных статьёй 4.5 КоАП РФ сроков давности привлечения к административной ответственности.
сообщил «Фонарю» Константин Скоробогатов, зампрокурора Белгорода
Отметим, что срок привлечения к ответственности по делам об оскорблении составляет три месяца. В прокуратуру материалы были переданы в феврале, однако уже в начале марта в возбуждении дела отказали из-за истёкшего срока давности.