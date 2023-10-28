Голый белгородец ворвался в магазин и устроил погром: пришлось связать его скотчем

Posted Сегодня, 21:03
Published Сегодня, 21:03
Modified Сегодня, 21:05
Updated Сегодня, 21:05
Дебошира скрутили покупали. Общими усилиями его замотали скотчем и пищевой плёнкой: кассирши в это время вызывали правоохранителей и подмогу.
Вёл мужчина себя странно: «зависал» в проходах, громил полки, кричал, издавал странные звуки и просил пить. Вероятно, он был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Очевидцы с места событий сообщают, что нарушителя спокойствия забрали в полицию. Подробности могут появиться в ближайшее время.
Ранее жители улицы Архиерейской жаловались на «атлетичных онанистов»: последние завелись в местной роще. Полиция начала усиленно патрулировать тот участок города.