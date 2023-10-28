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Posted Сегодня, 21:03

Published Сегодня, 21:03

Modified Сегодня, 21:05

Updated Сегодня, 21:05

В Белгороде обнажённый мужчина ворвался в магазин и устроил там погром

Голый белгородец ворвался в магазин и устроил погром: пришлось связать его скотчем

27 октября 2023, 21:03
Фото: Kandinsky

В Белгороде обнажённый мужчина ворвался в магазин и устроил там погром

Нечто странное случилось вечером 27 октября в районе улицы Архиерейской в Белгороде. Как передаёт Telegram-канал «Жесть Белгород», неизвестный голый мужчина ворвался в магазин «Фермер» и стал громить полки.

Дебошира скрутили покупали. Общими усилиями его замотали скотчем и пищевой плёнкой: кассирши в это время вызывали правоохранителей и подмогу.

Вёл мужчина себя странно: «зависал» в проходах, громил полки, кричал, издавал странные звуки и просил пить. Вероятно, он был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Очевидцы с места событий сообщают, что нарушителя спокойствия забрали в полицию. Подробности могут появиться в ближайшее время.

Ранее жители улицы Архиерейской жаловались на «атлетичных онанистов»: последние завелись в местной роще. Полиция начала усиленно патрулировать тот участок города.

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#Происшествия#Белгородец#Магазин#Полиция#Новости Белгорода#Нарочно не придумаешь#Погром#Белгород#Алкогольное опьянение#Скотч#Голый#Артем Черненко
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