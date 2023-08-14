Белгородцев удивило цветовое решение для плитки в подземке на «Родине»

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
Белгородцев удивило цветовое решение, которое использовали при укладке плитки в подземном переходе на «Родине». Плитку там уложили жёлто-голубую.
Напомним, что белгородцы сами могли выбрать один из трёх похожих вариантов интерьерных решений для ремонта подземного перехода на «Родине». Победил третий вариант. Предполагалось, что в этом проекте используют основные следующие образы: белгородский флаг, мел, небо, облака. Отразить их планировалось и в цветовом решении.
При этом в конце июля стало известно, что для плитки в подземном переходе могут выбрать синий и жёлтый цвета.
Напомним, подземные переходы на «Родине» и «Стадионе» должны отремонтировать к 15 сентября. До конца ремонта объекты будут частично перекрыты.
В августе стало известно, что на благоустройство территории на «Родине» потратят 3,3 млн рублей. Подрядчика определят 17 августа. Исполнитель должен провести подготовительные работы, сделать тротуары, водоотвод, установить пешеходное ограждение.
Ранее сообщалось, что прокуратура через суд обязала Белгорблагоустройство отремонтировать пять подземных переходов в Белгороде. Коммунальное предприятие должно подготовить документацию для дальнейшего ремонта. Управление до 1 января 2024 года должно предоставить дефектные ведомости и сметную документацию. Далее требуется провести и сам ремонт.