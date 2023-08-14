Белгородцев удивило цветовое решение для плитки в подземке на «Родине»

Напомним, что белгородцы сами могли выбрать один из трёх похожих вариантов интерьерных решений для ремонта подземного перехода на «Родине». Победил третий вариант. Предполагалось, что в этом проекте используют основные следующие образы: белгородский флаг, мел, небо, облака. Отразить их планировалось и в цветовом решении.