В Белгороде проверили переход на «Родине» после истории с жёлтой и голубой плиткой

Скандал из-за жёлтой и голубой плитки прогремел на минувшей неделе. В Сети появилось фото, на котором было видно необычное цветовое решение. Некоторых белгородцев этот выбор удивил. Уже на следующий день на фоне возмущений в переходе приступили к демонтажу плитки. Мэр Валентин Демидов тогда заявил, что выполнявшее работы лицо «отступило от выбранных цветовых решений».