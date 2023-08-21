В Белгороде проверили переход на «Родине» после истории с жёлтой и голубой плиткой

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
Подземный пешеходный переход на «Родине» в Белгороде проверили после истории с жёлтой и голубой плиткой. С инспекцией подземку посетил мэр Валентин Демидов. В своём посте он посчитал нужным вновь напомнить, что внутренней отделкой занимается арендатор площадей и что есть концепция, которую ранее выбрали сами белгородцы.
Завершить ремонт планируется через полтора месяца. Одна из главных задач, которую нужно решить, — исключить подтопления. Для этого реконструируется система ливнеотводов. Ливневые лотки на объекте работ уже заменили на пластиковые трубы.
В переходе должны появиться два автопавильона и два подъёмника для маломобильных горожан. На подъёмники, напомним, готовы потратить 3,9 млн рублей.
Скандал из-за жёлтой и голубой плитки прогремел на минувшей неделе. В Сети появилось фото, на котором было видно необычное цветовое решение. Некоторых белгородцев этот выбор удивил. Уже на следующий день на фоне возмущений в переходе приступили к демонтажу плитки. Мэр Валентин Демидов тогда заявил, что выполнявшее работы лицо «отступило от выбранных цветовых решений».