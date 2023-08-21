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Published Сегодня, 15:06

Modified Сегодня, 15:08

Updated Сегодня, 15:08

Ремонт подземного перехода на "Родине"

В Белгороде проверили переход на «Родине» после истории с жёлтой и голубой плиткой

21 августа 2023, 15:06
Фото: кадр из видео мэрии Белгорода
Ремонт подземного перехода на "Родине"
На новых кадрах от мэрии этой плитки уже не видно. Мэр Валентин Демидов вновь напомнил, что внутренней отделкой занимался арендатор площадей и что есть концепция, которую ранее выбрали сами белгородцы.

Подземный пешеходный переход на «Родине» в Белгороде проверили после истории с жёлтой и голубой плиткой. С инспекцией подземку посетил мэр Валентин Демидов. В своём посте он посчитал нужным вновь напомнить, что внутренней отделкой занимается арендатор площадей и что есть концепция, которую ранее выбрали сами белгородцы.

Завершить ремонт планируется через полтора месяца. Одна из главных задач, которую нужно решить, — исключить подтопления. Для этого реконструируется система ливнеотводов. Ливневые лотки на объекте работ уже заменили на пластиковые трубы.

В переходе должны появиться два автопавильона и два подъёмника для маломобильных горожан. На подъёмники, напомним, готовы потратить 3,9 млн рублей.

Скандал из-за жёлтой и голубой плитки прогремел на минувшей неделе. В Сети появилось фото, на котором было видно необычное цветовое решение. Некоторых белгородцев этот выбор удивил. Уже на следующий день на фоне возмущений в переходе приступили к демонтажу плитки. Мэр Валентин Демидов тогда заявил, что выполнявшее работы лицо «отступило от выбранных цветовых решений».

Гладков прокомментировал синюю и жёлтую плитку в переходе на «Родине»
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