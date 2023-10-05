Белгородцы пожаловались на онанистов атлетичного телосложения в Архиерейской роще

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:02
Updated Сегодня, 10:02
Белгородка обратилась к властям и попросила разобраться с проблемой интимного характера. По словам женщины, в Архиерейской роще ей встретились онанисты. Больше всего горожанка переживает за гуляющих в парке маленьких детей.
Более того, белгородка утверждает, что такие случаи были неоднократно. Ещё интересно и то, что, судя по сообщению женщины, таких людей по роще гуляет несколько.
«Я вчера увидела и была шокирована. В нескольких метрах от меня, за кустами, стоял — раньше называли их онанистами. Не знаю, к какой категории отнести современных „мужчин“ и что от них можно ожидать», — пишет горожанка.
Со слов женщины, она мужчину прогнала, а затем побеседовала с другими белгородцами. Как оказалось, это не единичный случай. Другие гуляющие люди видели то же самое, утверждает жительница Белгорода. И, по всей видимости, делает это не один и тот же человек.
«По описаниям, не один — разные. Что примечательно, фигура у всех атлетичного телосложения. Очень, я бы сказала, красивые мужчины, никогда не подумаешь про них, встретив в другой обстановке», — продолжила белгородка.
Женщина пишет, что рядом находятся и МВД, и прокуратура — и такое происходит. Она пожаловалась на «закладки» около гаражей, и к ним якобы добавилась эта ситуация.
«Так ещё надо „любоваться“ не природой, а „инструментом“ каждого, кто прячется в кустах?» — интересуется горожанка.
На обращение женщины ответили в городской администрации. О результатах обращения сообщат через несколько дней.
Ваше обращение передано на рассмотрение специалистам. О результатах Вам будет сообщено дополнительно до 09.10.23.
мэрия Белгорода