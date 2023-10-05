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Мэрия Белгорода пообещала разобраться с жалобой на онанистов в роще

Белгородцы пожаловались на онанистов атлетичного телосложения в Архиерейской роще

5 октября 2023, 10:01
Фото: 1MI

Мэрия Белгорода пообещала разобраться с жалобой на онанистов в роще

Жительница Белгорода обратилась к властям и попросила разобраться с некими онанистами в Архиерейской роще. По словам женщины, люди гуляют там с детьми. Она переживает именно за них. Власти города уже отреагировали на обращение.

Белгородка обратилась к властям и попросила разобраться с проблемой интимного характера. По словам женщины, в Архиерейской роще ей встретились онанисты. Больше всего горожанка переживает за гуляющих в парке маленьких детей.

Более того, белгородка утверждает, что такие случаи были неоднократно. Ещё интересно и то, что, судя по сообщению женщины, таких людей по роще гуляет несколько.

«Я вчера увидела и была шокирована. В нескольких метрах от меня, за кустами, стоял — раньше называли их онанистами. Не знаю, к какой категории отнести современных „мужчин“ и что от них можно ожидать», — пишет горожанка.

Со слов женщины, она мужчину прогнала, а затем побеседовала с другими белгородцами. Как оказалось, это не единичный случай. Другие гуляющие люди видели то же самое, утверждает жительница Белгорода. И, по всей видимости, делает это не один и тот же человек.

«По описаниям, не один — разные. Что примечательно, фигура у всех атлетичного телосложения. Очень, я бы сказала, красивые мужчины, никогда не подумаешь про них, встретив в другой обстановке», — продолжила белгородка.

Женщина пишет, что рядом находятся и МВД, и прокуратура — и такое происходит. Она пожаловалась на «закладки» около гаражей, и к ним якобы добавилась эта ситуация.

«Так ещё надо „любоваться“ не природой, а „инструментом“ каждого, кто прячется в кустах?» — интересуется горожанка.

На обращение женщины ответили в городской администрации. О результатах обращения сообщат через несколько дней.

Ваше обращение передано на рассмотрение специалистам. О результатах Вам будет сообщено дополнительно до 09.10.23.
мэрия Белгорода
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#Белгородская область#Нарочно не придумаешь#Жалоба#Мэрия#Обращение#Белгород#Наталья Корявых
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