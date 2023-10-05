Белгородцы пожаловались на онанистов атлетичного телосложения в Архиерейской роще

Со слов женщины, она мужчину прогнала, а затем побеседовала с другими белгородцами. Как оказалось, это не единичный случай. Другие гуляющие люди видели то же самое, утверждает жительница Белгорода. И, по всей видимости, делает это не один и тот же человек.