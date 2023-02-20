Дело Маслова — Бабина: подельники в СБУ, ЦИПсО и буратино со свастикой

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
Если вкратце, то 20 февраля 2023 года Свердловский районный суд Белгорода начал рассматривать иск главного редактора «Фонаря» Андрея Маслова к блогеру Владимиру Бабину. Соответчиком также выступил блогер и член Общественной палаты Белгородской области Вадим Радченко, якобы принимавший, по мнению Маслова, участие в создании «списка нацистских информационных ресурсов и „информационных помоек“ в белгородских сосцестях».
Краткая информация по делу — в новости ниже. Здесь же «Бел.Ру» предлагает ознакомиться с тем, что обсуждали во время заседания: например, судом изучался Буратино со свастикой, выяснялось, что такое «говнарь», а также рассчитывался калибр «неовласовщины».
На первое заседание по делу Маслова — Бабина пришло порядка двадцати пяти человек. Среди них оказалось и немало журналистов — по меньшей мере шестеро из присутствующих заявили ходатайство о проведении фото и видеофиксации.
Судья пошёл корреспондентам навстречу и предложил урегулировать вопрос, предоставив возможность высказаться «за» или «против» по этому поводу как ответчикам, так и истцу. Последний, Андрей Маслов, выразил однозначное согласие.
Прошу ходатайство поддержать, потому что у нас открытое заседание, и это необходимо, чтобы публично заявить о том, что здесь происходит.
Андрей Маслов
Сторона ответчика же, напротив, выразила категорический протест. По мнению Вадима Радченко, Маслов «приглашает знакомых с целью передачи ответчикам обидных сообщений». Как утверждал член Общественной палаты, 18 февраля в одном из Telegram-каналов призывали прийти на заседание суда и принять в нём активное участие.
Был размещён следующий текст: «Единые собрания, как я понимаю, запрещены, но суды пока открыты. Так что есть шанс собраться и заявить „глас народа“ против пропагандона», извините, «пусть маленького и гнусного, но раздражающего».
Вадим Радченко
Выступил против и Владимир Бабин.
Призываю суд запретить видео- и фотосъёмку и запретить трансляцию в интернет. Уже вспоминали, что в сети, в Telegram, они договаривались превратить судебное заседание в балаган, в фарс!
Владимир Бабин
В конечном итоге судья, выслушав обе стороны, проводить съёмку разрешил. Превратилось ли заседание в «балаган» — читайте далее.
Основной претензией Маслова было то, что Владимир Бабин включил в список «нацистких информационных ресурсов и „информационных помоек“ в белгородских сосцестях » Telegram-канал издания «Фонарь» и личный канал самого журналиста. Якобы эти ресурсы ведутся в «интересах фашистского киевского режима», а ведут их «говнарь-Маслов, его беглые друзья-подельники».
По словам истца, внесение данных информационных ресурсов в перечень якобы «вражеских» ударило по репутации издания и по репутации самого Маслова, чем нанесло журналисту вред: как репутационный, так и физический — горечь, волнение.
Опубликован список был в социальной сети «Одноклассники», и, по утверждению Маслова, во «ВКонтакте» — откуда затем был удалён. В качестве компенсации Маслов потребовал от Бабина 150 тыс. рублей, с Радченко — 50 тыс. рублей, а также опровержение на той площадке, где изначально был опубликован якобы обвинительный пост.
Мы требуем, чтобы опровержение, в случае рассмотрения дела в нашу пользу, было размещено на площадке «ВКонтакте».
Андрей Маслов
Как заявил в ответ Бабин, он имел право «редактировать материал так, как ему вздумается». По этой причине, по словам Бабина, пост вернулся во «ВКонтакте» позже, но уже «в новом виде».
Для особенно одарённых было указано, что надо рассматривать отдельно «нацистские каналы» и «инфопомойки». Там запятая стояла! «Радченко дополнил список нацистских каналов инфопомойками»…
Владимир Бабин
Маслов попросил исковое требование удовлетворить в полном объёме, а также сделал ряд замечаний:
Основной упор ответчики делают на то, что они выразили своё личное мнение. Мы же предоставили сейчас на рассмотрение большой список публикаций, которые были написаны и до подачи заявления в суд, и после. На мой взгляд очень важны те слова Бабина, что вы пропустили: «завтра в Свердловском суде начинается битва с ципсошной сворой, открыто работающей на киевский нацистский режим». Уважаемый суд, во время предварительного заседания ответчики утверждали, что моё издание является якобы «инфопомойкой», а все остальные утверждения они якобы адресовали другим ресурсам. Но я не вижу в суде никого, кроме себя, на скамье истца. И кто такая «нацистская ципсошная свора», с которой «борется» один из ответчиков, мы тоже не можем представить.
Андрей Маслов
Также истец процитировал следующие слова Бабина: «главнюк сетевой инфопомойки „Фонарь“ Андрей Маслов кинул клич», «весь говнопул», «ципсошная свора Telegram-каналов».
Как утверждает Маслов, данные фразы ответчики используют регулярно с той целью, чтобы очернить его репутацию и репутацию его издания. Также главный редактор «Фонаря» заявил, что Радченко, предположительно, завёл Telegram-канал «Говнарь», в котором якобы искажает опубликованные изданием Маслова факты.
Журналист дополнил, что блогер назвал его «подельником»: по данным Маслова, это не соответствует действительности, так как подельник — это соучастник некоего преступления, а судимостей у Маслова нет.
Ни я лично никогда не сотрудничал, не сотрудничаю и не планирую сотрудничать со спецслужбами «фашистского киевского режима», не знаю никаких «наймитов», которые якобы являются «предателями России».
Андрей Маслов
Кроме того, Маслов объяснил и причину, по которой он выбрал сумму компенсации именно в 150 тыс. рублей.
Я понимаю, что в пенсионном возрасте, возможно, будет сложно выплатить компенсацию в полном объёме. Особенно учитывая то, что ответчик не воспринял должным образом подачу заявления в суд, как ещё один факт, который должен был натолкнуть на возможность подумать о своих действиях.
Андрей Маслов
Начал свою защиту Бабин с того, что вспомнил «бывшего члена команды» издания «Фонарь» Никиту Пармёнова.
Утверждение истца о том, что ему «не знакомы никакие наймиты и перебежчики», мягко выражаясь, не соответствует действительности. Некто Пармёнов работал заместителем главного редактора «Фонаря». Перебежал! Сейчас ведёт канал целиком и полностью «ципсошный» — как можно утверждать, что он не знаёт Пармёнова?
Владимир Бабин
По словам Бабина, его настораживает попытка Маслова «ввести суд в заблуждение». Что касается заголовка публикации Бабина «перечень нацистских информационных ресурсов», то не стоит воспринимать его буквально.
Есть роман «Анна Каренина» — но там же не только про Анну Каренину! Там про всё. Вот в этом материале есть про ресурсы нацистские, а есть и дополнение, которое автор добавил, оперевшись на опубликованный список «инфопомоек»! Там стоит буква «И»!
Владимир Бабин
Таким образом, он не называл «вражеским ресурсом» конкретно издание Маслова, которое шло вместе с «нацистскими каналами» вперемешку. Вместо этого «Фонарь», по мнению Бабина, — «инфопомойка», а это, в свою очередь, уже «оценочное суждение», которое опровергнуть нельзя.
По мнению Бабина, издание «Фонарь» — крайне некачественное, поэтому он, как редактор со стажем, имеет полное право считать его «помойкой».
Есть нацистские каналы? Есть! Тот же Пармёнов, тот же Ливсон, тот же Климов!
Владимир Бабин
Маслов же поинтересовался у Бабина, почему в приложении к публикации с «вражескими каналами» шла картинка, на которой был изображён «пень-Буратино» со свастикой на груди.
Нам, боюсь, не хватит времени, это очень интереснейшая тема — как иллюстрировать материал. Ой… Я каждый раз испытываю большие трудности как редактор, автор, — какую же картинку поставить, чтобы расширить рамки этого текста, чтобы читателя подвести к какой-то мысли!
Владимир Бабин
Также ответчик отметил, что в просветительных целях свастику использовать можно и к истцу это «точно не относится», а относится к теме «нацистских каналов».
Президент России назвал режим киевский нацистским! Громко и отчётливо.
Владимир Бабин
На вопрос Маслова, кто в зале «ципсошная свора, активно работающая на нацистский режим», Бабин ответил следующее:
— За день до этого в канале «Бедгород» Пономаренко, он сейчас в Харькове сидит в СБУ, он призвал всех идти в суд!
— В наш? — не понял судья.
— Да!
— В СБУ? — на всякий случай ещё раз уточнил судья.
— Да! Он ведёт «Бедгород». Пономаренко — перебежчик, наймит. Он работает на нацистский режим. Ну с кем мы тогда боремся? С ними! Кто сидит в СБУ и кто хочет заглушить правду!
В ответ Маслов процитировал Бабина: «ничего, вражья свора, доберёмся и до вас. На каждого из вас у нас кувалда найдётся», а также поинтересовался — какая кувалда имелась в виду? Судья вопрос главного редактора «Фонаря» снял, так как тот к делу отношения не имел.
Попытался Бабин поднять тему скандальной публикации «Фонаря» о якобы оказавшихся в котле мобилизованных из Белгорода. Но тема эта развития не получила.
Резюмируя, Бабин заявил следующее:
Вот это нацисты, а вот это — Маслов. Но занимаются они одним делом! А, значит, подельники!
Ещё из интересного: Андрей Маслов поинтересовался у соответчика Вадима Радченко, что такое «говнарь»: это слово Радченко употребил в своей публикации.
Это аллюзия на название Telegram-канала «Фонарь».
Вадим Радченко
Также Маслов спросил у соответчика: в Telegram-канале Радченко есть фраза «прочая неовласовская мразь калибром поменьше» — следует ли из этого, что перечисленные до этого четыре фамилии, в том числе Маслова, являются «неовласовской мразью» калибром побольше? И что значит «калибр»? Речь, вероятно, идёт об этой публикации.
— Нет, не следует. Калибр — диаметр снаряда, который попадает в ствол орудия, — ответил Радченко.
— Хорошо, «Говнарь Маслов» — какой диаметр снаряда, попадающий в ствол оружия? — не сдавался Маслов.
— Ваша честь, можно не буду отвечать на этот вопрос? Я не определяю калибр «говнаря Маслова».
Также, по словам Радченко, «неовласовская мразь» — те, кто участвуют в сетевой травле журналистов. Тем не менее, к Маслову это, судя по всему, всё же не относится.
Поверьте мне: если бы я хотел написать, что «Говнарь Маслов» — «неовласовская мразь», я бы это написал. За мной не заржавеет.
Вадим Радченко
Таким образом, соответчик публично опроверг тот факт, что он якобы назвал Маслова «неовласовской мразью калибром побольше», заявив, что это был «не более, чем сетевой сленг».
20 февраля 2023 года суд к определённому решению не пришёл. Ознакомившись с заключением московского специалиста-лингвиства, которое было представлено Масловым и в котором говорится, что использованные ответчиком эпитеты были оскорбительными, суд решил взять перерыв до 1 марта.