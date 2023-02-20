Дело Маслова — Бабина: подельники в СБУ, ЦИПсО и буратино со свастикой

В ответ Маслов процитировал Бабина: «ничего, вражья свора, доберёмся и до вас. На каждого из вас у нас кувалда найдётся», а также поинтересовался — какая кувалда имелась в виду? Судья вопрос главного редактора «Фонаря» снял, так как тот к делу отношения не имел.