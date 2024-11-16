«Агро-Белогорье» «съели», белгородцы чуть не остались без масла, а ВСУ опять атакуют

Posted 16 ноября, 06:05
Published 16 ноября, 06:05
Modified 16 ноября, 06:07
Updated 16 ноября, 06:07
Корпоративный конфликт между агрохолдингами «Русагро» и «Агро-Белогорье» в итоге закончился поглощением последнего первым. Слияние вывело «Русагро» на второе место среди отечественных производителей свинины. Судебные разбирательства, растянувшиеся почти на год, наконец-то завершились, хотя официальная сумма сделки, как и ожидалось, сторонами не разглашается.
«Коммерсантъ», ссылаясь на экспертов, дал оценку стоимости сделки в диапазоне от 0,74 до 1 млрд рублей. Однако такая сумма весьма приблизительна и может существенно отличаться от реальной. Оценки от независимых экспертов могут различаться в зависимости от методологии и используемых данных.
Под обстрел со стороны Украины 14 ноября попали Белгород, Белгородский район, Шебекино, Волоконовский, Краснояружский и Чернянский районы.
При обстрелах и атаках БПЛА пострадали шесть жителей региона. Двое всё ещё остаются в больнице под наблюдением врачей — это женщина с баротравмой и минно-взрывной травмой, а также боец охраны спецназначения.
Разрушения зафиксированы как минимум в 35 жилых помещениях. Большая часть в Белгороде — 28 квартир в 10 МКД. Пострадало 31 транспортное средство и пять коммерческих объектов.
На заседании Совета общественности при Минтрансе 13 ноября обсудили решение о корректировке стоимости проезда в городских и пригородных автобусных маршрутах Белгорода. Стоимость проезда в городских автобусах изменится следующим образом:
Льготная категория граждан сможет оплачивать проезд в размере 15 рублей. Однако это распространяется только на оплату картой.
Что касается пригородных маршрутов, то здесь также будут изменения. Это 2,5 рубля — безналом, наличными — 3 рубля за километр пути.
Врио заместителя губернатора по вопросам сельского хозяйства Андрей Антоненко заявил, что производство сливочного масла на Ровеньском маслозаводе приостановили. Однако сами представители компании ответили, что не имеют никакой информации об изменениях в работе, поэтому производство продукта продолжается. Сам же Антоненко об этом написал в комментариях на странице Вячеслава Гладкова.
Однако производство масла действительно приостановили ранее — но в компании «Томмолоко». Связано это с поломкой на заводе.
Редакция Бел.Ру отследила и проанализировала последствия атак ВСУ на Белгород с 29 декабря 2023 года по 30 сентября 2024 года. Вся информация собрана в новом спецпроекте — «Карта обстрелов Белгорода за 2024 год». За этот период произошло как минимум 69 атак, которые привели к серьёзным разрушениям.