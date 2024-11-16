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Posted 16 ноября, 06:05

Published 16 ноября, 06:05

Modified 16 ноября, 06:07

Updated 16 ноября, 06:07

Итоги недели

«Агро-Белогорье» «съели», белгородцы чуть не остались без масла, а ВСУ опять атакуют

16 ноября 2024, 06:05
Фото: Изображение Midjourney. Итоги недели
Сюжет
Новости Белгорода
На этой неделе «Русагро» лишило Зотова и Ковалёву «Агро-Белогорья», возможно, за миллиард, а за проезд в автобусе теперь придётся платить больше. Между этим белгородцев чуть не лишили масла без ведома производителя, пока журналисты Бел.Ру составляли карту обстрелов Белгорода.

Судебные разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорье» подошли к концу

Корпоративный конфликт между агрохолдингами «Русагро» и «Агро-Белогорье» в итоге закончился поглощением последнего первым. Слияние вывело «Русагро» на второе место среди отечественных производителей свинины. Судебные разбирательства, растянувшиеся почти на год, наконец-то завершились, хотя официальная сумма сделки, как и ожидалось, сторонами не разглашается.

«Коммерсантъ», ссылаясь на экспертов, дал оценку стоимости сделки в диапазоне от 0,74 до 1 млрд рублей. Однако такая сумма весьма приблизительна и может существенно отличаться от реальной. Оценки от независимых экспертов могут различаться в зависимости от методологии и используемых данных.

«Русагро» представило гендиректора «Агро-Белогорья» после новости о слиянии
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Атака ВСУ на Белгородскую область окончилась шестью пострадавшими

Под обстрел со стороны Украины 14 ноября попали Белгород, Белгородский район, Шебекино, Волоконовский, Краснояружский и Чернянский районы.

При обстрелах и атаках БПЛА пострадали шесть жителей региона. Двое всё ещё остаются в больнице под наблюдением врачей — это женщина с баротравмой и минно-взрывной травмой, а также боец охраны спецназначения.

Разрушения зафиксированы как минимум в 35 жилых помещениях. Большая часть в Белгороде — 28 квартир в 10 МКД. Пострадало 31 транспортное средство и пять коммерческих объектов.

Обстрел Белгорода 14 ноября: что известно к этому часу?
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И за наличные, и за безналичные на автобусе ездить станет дороже?

На заседании Совета общественности при Минтрансе 13 ноября обсудили решение о корректировке стоимости проезда в городских и пригородных автобусных маршрутах Белгорода. Стоимость проезда в городских автобусах изменится следующим образом:

  • оплата банковской картой — 25 рублей
  • оплата наличными — 30 рублей

Льготная категория граждан сможет оплачивать проезд в размере 15 рублей. Однако это распространяется только на оплату картой.

Что касается пригородных маршрутов, то здесь также будут изменения. Это 2,5 рубля — безналом, наличными — 3 рубля за километр пути.

Должно быть 58 рублей: в Белгороде всё-таки подорожает проезд?
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Что с маслом?

Врио заместителя губернатора по вопросам сельского хозяйства Андрей Антоненко заявил, что производство сливочного масла на Ровеньском маслозаводе приостановили. Однако сами представители компании ответили, что не имеют никакой информации об изменениях в работе, поэтому производство продукта продолжается. Сам же Антоненко об этом написал в комментариях на странице Вячеслава Гладкова.

Однако производство масла действительно приостановили ранее — но в компании «Томмолоко». Связано это с поломкой на заводе.

Как всероссийское подорожание сливочного масла связано с Белгородской областью?
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Карта обстрелов Белгорода в 2024 году: где оказалось больше всего последствий?

Редакция Бел.Ру отследила и проанализировала последствия атак ВСУ на Белгород с 29 декабря 2023 года по 30 сентября 2024 года. Вся информация собрана в новом спецпроекте — «Карта обстрелов Белгорода за 2024 год». За этот период произошло как минимум 69 атак, которые привели к серьёзным разрушениям.

Ужасный 2024-й: карта обстрелов Белгорода со стороны Украины
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