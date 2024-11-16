«Агро-Белогорье» «съели», белгородцы чуть не остались без масла, а ВСУ опять атакуют

Корпоративный конфликт между агрохолдингами «Русагро» и «Агро-Белогорье» в итоге закончился поглощением последнего первым. Слияние вывело «Русагро» на второе место среди отечественных производителей свинины. Судебные разбирательства, растянувшиеся почти на год, наконец-то завершились, хотя официальная сумма сделки, как и ожидалось, сторонами не разглашается.



«Коммерсантъ», ссылаясь на экспертов, дал оценку стоимости сделки в диапазоне от 0,74 до 1 млрд рублей. Однако такая сумма весьма приблизительна и может существенно отличаться от реальной. Оценки от независимых экспертов могут различаться в зависимости от методологии и используемых данных.