Гладков? Дёмченко? Знают ли белгородцы, кто сейчас мэр Белгорода?

Posted 15 ноября, 13:26
Published 15 ноября, 13:26
Modified 15 ноября, 13:28
Updated 15 ноября, 13:28
В декабре проведут первый и второй этап конкурса на должность мэра Белгорода. Результаты станут известны в середине января. На данный момент необходимые документы подал только нынешний глава белгородский администрации. Пока что он первый и единственный кандидат. А кто он, действующий мэр?
Журналистка Бел.Ру пообщалась с простыми белгородцами на улицах города и задала им по три вопроса:
Вопросы обычные и без подвоха. Однако подвох образовался самостоятельно уже на первом. Кто же на самом деле глава администрации города Белгорода?
Журналистка Бел.Ру опросила 10 человек. Первой «жертвой» стала Раиса.
— Вы знаете, кто нынешний мэр Белгорода?
— Ну конечно — Гладков.
Однако потом она вспомнила, что Вячеслав Гладков на самом деле губернатор Белгородской области, а мэр города теперь новый и «его недавно избрали». Белгородка посчитала, что выборы уже прошли, а не только предстоят. Но и это вспомнить Валентина Демидова не помогло.
Далее к опросу присоединилась Наталья. Женщина ответила, что знает и читает его канал в Telegram и в социальных сетях. Как зовут, сказать не смогла — забыла.
Ещё один ответивший — Анатолий Иванович. Ему 86 лет. Мэра Белгорода он не знает и не проявляет к теме его выборов никакого интереса. Для него главный интерес — стоимость лекарственных препаратов в аптеке.
Девушка Валерия при озвучивании вопроса моментально забыла фамилию Валентина Демидова. Осудить за это нельзя. Хотя бы потому, что подобная ситуация случалась с каждым — как будто автоматически все данные стёрлись после озвучивания того, что у вас хотели узнать. Молодая белгородка пошутила:
«Дёмченко?.. А можно тогда его фото сперва показать? <…> Вот и до свидания… А я точно из Белгорода? О, Демидов!».
И так Валерия стала первой, кто смог ответить правильно.
Следующими «жертвами» стали ребята-старшеклассники. Юноша, как подобает джентльмену, взял тяготы опроса на себя вместо девушки и решил достать телефон со словами: «Пара секунд — и я узнаю». Попытку открытого жульничества пресекли.
«Ну, я не знаю. Мы не знаем. Мы не белгородские. Губернатора только знаем», — прозвучал итоговый ответ от Глеба.
Другой респондент, Елена, рассказала, что не знает, кто сейчас мэр Белгорода. Ей неинтересно. К этому моменту даже стало жаль главу администрации — только один из шести белгородцев вспомнил Валентина Демидова.
Ещё один белгородец ответил сразу и честно — не знаю. А потом догнал журналистку Бел.Ру:
— Демидов? — спросил он.
— Правильно!
Далее произошла ещё одна подобная ситуация. Компания молодых людей выслушала и обратилась к одному из них:
— Ты знаешь?
— Не, я не хочу участвовать, — заявил он.
— Чего это?
— А сейчас за соцопросы можно в тюрьму сесть, — ответил белгородец смеющимся друзьям.
И они пошли дальше. Но через пару метров всё же окликнули. Ответили верно — Валентин Демидов.
Последним отвечающим стала старшеклассница. И, к сожалению, ответить не смогла. Пришлось отпустить её на дополнительные занятия без «допроса».
Раису, раз уж подумала, что мэр в Белгороде новый и о нём ничего сказать пока не может, пришлось спросить об отношении к предыдущему. По её словам, она его не помнит, но сейчас он находится под следствием, как и ещё «один какой-то». И снова стало жаль Валентина Демидова — ни за что ни про что. Но белгородка не со зла.
Наталья заявила, что к главе администрации города она относится «абсолютно нейтрально». Больше сказать не может.
Анатолий Иванович уверенно заявил, что по-настоящему уважительно он относится только к Иосифу Сталину. Краткий и исчерпывающий ответ.
Переходим к Валерии, которая первой верно ответила на вопрос — кто на данный момент мэр Белгорода? Девушка говорит, что к Демидову относится хорошо, как и ко всему руководству. И высказала мнение, что следующим главой администрации Белгорода тоже станет он.
Краткость, как говорится, сестра таланта. Глеб, вероятно, вспомнил об этом и объяснил своё отношение так:
«Он молодец, хороший».
В целом, ситуация схожая, как и с итогам первого вопроса. Либо не знают, либо знают, что сказать. В основном мнение о Валентине Демидове у жителей Белгорода не такое уж и плохое. У тех, кто его знает.
Вот такие качества белгородцы назвали:
«Он, конечно должен быть очень ответственным и прислушиваться к народу, бедам народа. Не так, как я читала, в Судже обошёлся. То есть, он бездействовал. Нужен такой, активный человек, очень активный. Чтобы помогал людям простым. Проблем очень много», — поделилась Раиса.
«Наверное, он должен более ответственно относиться к своей должности, так как живём мы в приграничном районе. Он, скорее всего, должен блюсти свои интересы по городу, в котором люди живут и работают, да? У нас есть многие главы районов и так далее, которые даже там не проживают. Поэтому мэр, естественно, должен быть всей душой за город и так далее. И ему нужно будет быть хорошим управленцем. Это тоже, к сожалению, очень редко встречается», — говорит Наталья.
«Главное, чтобы был не ворюгой и думал о людях», — заявил 86-летний Анатолий Иванович.
«Наверное, понимающим и человеком, который всегда готов прийти на помощь. В принципе, каким он [Валентин Демидов] и является», — ответила Валерия, считающаяся, что 17 января объявят о том, что Валентин Демидов избран на новый срок.
«Он должен прислушиваться к мнению народа. Обязательно. Это самое главное», — отметил Глеб.
«Не знаю. Я же не могу сказать, что сильным и мужественным? А, могу? Хороший хозяйственник должен быть», — задумалась Елена.
«По крайне мере — честным», — ёмко оценил белгородец-аноним.
Уже прошло первое собрание по формированию комиссии по проведению конкурса на замещение руководящей должности в Белгороде. На нём выбрали председателя комиссии, заместителя председателя, счётную комиссию и секретаря.
По итогам заседания роли распределились так:
Председатель — Любовь Киреева.
Заместитель — Василий Потрясаев.
Секретарь — Андрей Литвинов.
Счётная коммиссия — Ирина Чурилова, Анна Овсянникова, Михаил Чефранов.