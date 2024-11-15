Гладков? Дёмченко? Знают ли белгородцы, кто сейчас мэр Белгорода?

Раису, раз уж подумала, что мэр в Белгороде новый и о нём ничего сказать пока не может, пришлось спросить об отношении к предыдущему. По её словам, она его не помнит, но сейчас он находится под следствием, как и ещё «один какой-то». И снова стало жаль Валентина Демидова — ни за что ни про что. Но белгородка не со зла.