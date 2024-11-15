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Posted 15 ноября, 13:26

Published 15 ноября, 13:26

Modified 15 ноября, 13:28

Updated 15 ноября, 13:28

Выборы мэра Белгорода

Гладков? Дёмченко? Знают ли белгородцы, кто сейчас мэр Белгорода?

15 ноября 2024, 13:26
Фото: Kandinsky. Выборы мэра Белгорода

Далеко не все жители Белгорода знают, кто сейчас мэр города

Сюжет
Выборы
В преддверии выборов мэра Белгорода журналистка Бел.Ру опросила белгородцев, чтобы выяснить, знают ли они, кто мэр сейчас, и что они могут о нём сказать. Оказалось, со знанием главы у жителей есть проблемы. А вот новый мэр — должен быть ответственным, активным и учитывать мнение народа.

В декабре проведут первый и второй этап конкурса на должность мэра Белгорода. Результаты станут известны в середине января. На данный момент необходимые документы подал только нынешний глава белгородский администрации. Пока что он первый и единственный кандидат. А кто он, действующий мэр?

Журналистка Бел.Ру пообщалась с простыми белгородцами на улицах города и задала им по три вопроса:

  • кто сейчас мэр Белгорода?
  • ваше мнение о мэре Белгорода?
  • каким должен быть мэр Белгорода?

Вопросы обычные и без подвоха. Однако подвох образовался самостоятельно уже на первом. Кто же на самом деле глава администрации города Белгорода?

НеизвестныйНеизвестный
Неизвестный. Фото: Kandinsky

«А я точно из Белгорода?»

Журналистка Бел.Ру опросила 10 человек. Первой «жертвой» стала Раиса.

— Вы знаете, кто нынешний мэр Белгорода?
— Ну конечно — Гладков.

Однако потом она вспомнила, что Вячеслав Гладков на самом деле губернатор Белгородской области, а мэр города теперь новый и «его недавно избрали». Белгородка посчитала, что выборы уже прошли, а не только предстоят. Но и это вспомнить Валентина Демидова не помогло.

Далее к опросу присоединилась Наталья. Женщина ответила, что знает и читает его канал в Telegram и в социальных сетях. Как зовут, сказать не смогла — забыла.

Ещё один ответивший — Анатолий Иванович. Ему 86 лет. Мэра Белгорода он не знает и не проявляет к теме его выборов никакого интереса. Для него главный интерес — стоимость лекарственных препаратов в аптеке.

Девушка Валерия при озвучивании вопроса моментально забыла фамилию Валентина Демидова. Осудить за это нельзя. Хотя бы потому, что подобная ситуация случалась с каждым — как будто автоматически все данные стёрлись после озвучивания того, что у вас хотели узнать. Молодая белгородка пошутила:

«Дёмченко?.. А можно тогда его фото сперва показать? <…> Вот и до свидания… А я точно из Белгорода? О, Демидов!».

И так Валерия стала первой, кто смог ответить правильно.

Следующими «жертвами» стали ребята-старшеклассники. Юноша, как подобает джентльмену, взял тяготы опроса на себя вместо девушки и решил достать телефон со словами: «Пара секунд — и я узнаю». Попытку открытого жульничества пресекли.

«Ну, я не знаю. Мы не знаем. Мы не белгородские. Губернатора только знаем», — прозвучал итоговый ответ от Глеба.

Другой респондент, Елена, рассказала, что не знает, кто сейчас мэр Белгорода. Ей неинтересно. К этому моменту даже стало жаль главу администрации — только один из шести белгородцев вспомнил Валентина Демидова.

Ещё один белгородец ответил сразу и честно — не знаю. А потом догнал журналистку Бел.Ру:

— Демидов? — спросил он.
— Правильно!

Далее произошла ещё одна подобная ситуация. Компания молодых людей выслушала и обратилась к одному из них:

— Ты знаешь?
— Не, я не хочу участвовать, — заявил он.
— Чего это?
— А сейчас за соцопросы можно в тюрьму сесть, — ответил белгородец смеющимся друзьям.

И они пошли дальше. Но через пару метров всё же окликнули. Ответили верно — Валентин Демидов.

Последним отвечающим стала старшеклассница. И, к сожалению, ответить не смогла. Пришлось отпустить её на дополнительные занятия без «допроса».

Какими качествам должен обладать мэр Белгорода, по мнению белгородцев?Какими качествам должен обладать мэр Белгорода, по мнению белгородцев?
Какими качествам должен обладать мэр Белгорода, по мнению белгородцев?. Фото: Kandinsky

То ли молодец, то ли под следствием — какой же он, мэр Белгорода?

Раису, раз уж подумала, что мэр в Белгороде новый и о нём ничего сказать пока не может, пришлось спросить об отношении к предыдущему. По её словам, она его не помнит, но сейчас он находится под следствием, как и ещё «один какой-то». И снова стало жаль Валентина Демидова — ни за что ни про что. Но белгородка не со зла.

Наталья заявила, что к главе администрации города она относится «абсолютно нейтрально». Больше сказать не может.

Анатолий Иванович уверенно заявил, что по-настоящему уважительно он относится только к Иосифу Сталину. Краткий и исчерпывающий ответ.

Переходим к Валерии, которая первой верно ответила на вопрос — кто на данный момент мэр Белгорода? Девушка говорит, что к Демидову относится хорошо, как и ко всему руководству. И высказала мнение, что следующим главой администрации Белгорода тоже станет он.

Краткость, как говорится, сестра таланта. Глеб, вероятно, вспомнил об этом и объяснил своё отношение так:

«Он молодец, хороший».

В целом, ситуация схожая, как и с итогам первого вопроса. Либо не знают, либо знают, что сказать. В основном мнение о Валентине Демидове у жителей Белгорода не такое уж и плохое. У тех, кто его знает.

Мэр БелгородаМэр Белгорода
Мэр Белгорода. Фото: Telegram-канал Валентина Демидова

Каким должен быть новый мэр?

Вот такие качества белгородцы назвали:

«Он, конечно должен быть очень ответственным и прислушиваться к народу, бедам народа. Не так, как я читала, в Судже обошёлся. То есть, он бездействовал. Нужен такой, активный человек, очень активный. Чтобы помогал людям простым. Проблем очень много», — поделилась Раиса.
«Наверное, он должен более ответственно относиться к своей должности, так как живём мы в приграничном районе. Он, скорее всего, должен блюсти свои интересы по городу, в котором люди живут и работают, да? У нас есть многие главы районов и так далее, которые даже там не проживают. Поэтому мэр, естественно, должен быть всей душой за город и так далее. И ему нужно будет быть хорошим управленцем. Это тоже, к сожалению, очень редко встречается», — говорит Наталья.
«Главное, чтобы был не ворюгой и думал о людях», — заявил 86-летний Анатолий Иванович.
«Наверное, понимающим и человеком, который всегда готов прийти на помощь. В принципе, каким он [Валентин Демидов] и является», — ответила Валерия, считающаяся, что 17 января объявят о том, что Валентин Демидов избран на новый срок.
«Он должен прислушиваться к мнению народа. Обязательно. Это самое главное», — отметил Глеб.
«Не знаю. Я же не могу сказать, что сильным и мужественным? А, могу? Хороший хозяйственник должен быть», — задумалась Елена.
«По крайне мере — честным», — ёмко оценил белгородец-аноним.
РуководительРуководитель
Руководитель. Фото: Kandinsky

Уже прошло первое собрание по формированию комиссии по проведению конкурса на замещение руководящей должности в Белгороде. На нём выбрали председателя комиссии, заместителя председателя, счётную комиссию и секретаря.

По итогам заседания роли распределились так:

Председатель — Любовь Киреева.
Заместитель — Василий Потрясаев.
Секретарь — Андрей Литвинов.
Счётная коммиссия — Ирина Чурилова, Анна Овсянникова, Михаил Чефранов.

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