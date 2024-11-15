Стали известны подробности атаки дрона на ещё один многоквартирный дом в Шебекино

Posted 15 ноября, 15:20
Published 15 ноября, 15:20
Modified 15 ноября, 15:23
Updated 15 ноября, 15:23
Ещё один многоквартирный дом пострадал в Шебекино из-за беспилотников. По второму МКД ударили FPV-дроном — выбито остекление.
Вдобавок из-за атаки двух БПЛА разрушения выявили на территории одного из предприятий. Кроме того, повреждены жилой дом и надворная постройка.
Пострадавших среди мирных жителей нет.
В первом МКД в Шебекино, напомним, один дрон влетел в квартиру, а из-за второго там же произошёл пожар. Выявлены и другие разрушения.