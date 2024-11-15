Стали известны подробности атаки дрона на ещё один многоквартирный дом в Шебекино

ВСУ вновь ударили по белгородскому Шебекино беспилотниками

Сюжет Приграничье

Под удар попал второй многоквартирный дом: его атаковал FPV-дрон. Помимо этого, из-за ещё двух БПЛА последствия есть на одном из предприятий, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.