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Posted 15 ноября, 15:20

Published 15 ноября, 15:20

Modified 15 ноября, 15:23

Updated 15 ноября, 15:23

Последствия атаки БПЛА в белгородском Шебекино

Стали известны подробности атаки дрона на ещё один многоквартирный дом в Шебекино

15 ноября 2024, 15:20
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети. Последствия атаки БПЛА в белгородском Шебекино

ВСУ вновь ударили по белгородскому Шебекино беспилотниками

Сюжет
Приграничье
Под удар попал второй многоквартирный дом: его атаковал FPV-дрон. Помимо этого, из-за ещё двух БПЛА последствия есть на одном из предприятий, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Ещё один многоквартирный дом пострадал в Шебекино из-за беспилотников. По второму МКД ударили FPV-дроном — выбито остекление.

Вдобавок из-за атаки двух БПЛА разрушения выявили на территории одного из предприятий. Кроме того, повреждены жилой дом и надворная постройка.

Пострадавших среди мирных жителей нет.

В первом МКД в Шебекино, напомним, один дрон влетел в квартиру, а из-за второго там же произошёл пожар. Выявлены и другие разрушения.

Ранее появились фото и видео с места первой атаки.

Последствия атаки БПЛА в белгородском ШебекиноПоследствия атаки БПЛА в белгородском Шебекино
Последствия атаки БПЛА в белгородском ШебекиноПоследствия атаки БПЛА в белгородском Шебекино
Последствия атаки БПЛА в белгородском Шебекино. Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Дрон влетел в квартиру белгородца, из-за второго БПЛА там же произошёл пожар
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