В оперштабе уточнили последствия обстрела Белгорода 14 ноября

Posted 15 ноября, 07:16
Published 15 ноября, 07:16
Modified 15 ноября, 07:18
Updated 15 ноября, 07:18
При обстреле Белгорода ранены два человека. Женщина с баротравмой и минно-взрывной травмой остаётся в больнице. Мужчину с осколочным ранением грудной клетки уже отпустили на амбулаторное лечение.
В столице региона после атаки ВСУ разрушения выявили в 28 квартирах десяти многоквартирных домов, четырёх частных домах, пяти коммерческих объектах. Осколками посекло 26 машин.
Три человека — бойцы охраны спецназначения — пострадали в Белгородском районе. Один из них остаётся в больнице. За сутки в муниципалитете повреждено три машины.
Мужчина ранен в Шебекино при атаке БПЛА. Его отправили на амбулаторное лечение. В городе после ударов беспилотников повреждены частный дом, остекление в двух многоквартирных домах, надворная постройка, автомобиль и автобус.
Кроме того, под удар накануне попали Волоконовский, Краснояружский и Чернянский районы — обошлось без пострадавших и разрушений.