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Posted 15 ноября, 07:16

Published 15 ноября, 07:16

Modified 15 ноября, 07:18

Updated 15 ноября, 07:18

Последствия обстрела Белгорода 14 ноября

В оперштабе уточнили последствия обстрела Белгорода 14 ноября

15 ноября 2024, 07:16
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети. Последствия обстрела Белгорода 14 ноября
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Новости Белгорода
Пострадавшая при атаке на Белгород женщина остаётся в больнице, мужчину отпустили долечиваться домой. Под удар попали жилые и коммерческие помещения, автомобили. Помимо Белгорода, атакам накануне подверглись Шебекино и четыре района.

При обстреле Белгорода ранены два человека. Женщина с баротравмой и минно-взрывной травмой остаётся в больнице. Мужчину с осколочным ранением грудной клетки уже отпустили на амбулаторное лечение.

В столице региона после атаки ВСУ разрушения выявили в 28 квартирах десяти многоквартирных домов, четырёх частных домах, пяти коммерческих объектах. Осколками посекло 26 машин.

Три человека — бойцы охраны спецназначения — пострадали в Белгородском районе. Один из них остаётся в больнице. За сутки в муниципалитете повреждено три машины.

Мужчина ранен в Шебекино при атаке БПЛА. Его отправили на амбулаторное лечение. В городе после ударов беспилотников повреждены частный дом, остекление в двух многоквартирных домах, надворная постройка, автомобиль и автобус.

Кроме того, под удар накануне попали Волоконовский, Краснояружский и Чернянский районы — обошлось без пострадавших и разрушений.

Двое из шести пострадавших от обстрелов в Белгородской области остаются в больнице
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