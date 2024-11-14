Один дрон атаковал автобус, второй взорвался у МКД в Шебекино — ранен мужчина

Posted 14 ноября, 14:48
Published 14 ноября, 14:48
Modified 14 ноября, 14:50
Updated 14 ноября, 14:50
Город Шебекино дважды подвергся атаке дронов ВСУ. Один из них взорвался рядом с многоквартирным домом. Повреждено остекление нескольких квартир.
Кроме того, пострадал мужчина — у него осколочные ранения плеча и ног. Мирного жителя доставили в больницу.
Второй дрон атаковал рейсовый автобус. Транспорт повреждён: в нём в том числе выбиты стёкла, задело крышу. Среди мирных жителей пострадавших нет.
За четверг, 14 ноября, в регионе пострадали семеро мирных жителей. Помимо мужчины в Шебекино, ранены трое бойцов спецохраны в Черемошном. Ещё два человека пострадали в Белгороде при обстреле.