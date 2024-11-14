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Posted 14 ноября, 14:48

Published 14 ноября, 14:48

Modified 14 ноября, 14:50

Updated 14 ноября, 14:50

Атакованный дроном автобус в белгородском Шебекино

Один дрон атаковал автобус, второй взорвался у МКД в Шебекино — ранен мужчина

14 ноября 2024, 14:48
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети. Атакованный дроном автобус в белгородском Шебекино

Мужчина ранен в результате детонации дрона в белгородском Шебекино

Сюжет
Автобус
Раненого доставили в больницу. При атаке на автобус никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Город Шебекино дважды подвергся атаке дронов ВСУ. Один из них взорвался рядом с многоквартирным домом. Повреждено остекление нескольких квартир.

Кроме того, пострадал мужчина — у него осколочные ранения плеча и ног. Мирного жителя доставили в больницу.

Второй дрон атаковал рейсовый автобус. Транспорт повреждён: в нём в том числе выбиты стёкла, задело крышу. Среди мирных жителей пострадавших нет.

За четверг, 14 ноября, в регионе пострадали семеро мирных жителей. Помимо мужчины в Шебекино, ранены трое бойцов спецохраны в Черемошном. Ещё два человека пострадали в Белгороде при обстреле.

Последствия атаки ВСУ в Шебекино Последствия атаки ВСУ в Шебекино
Последствия атаки ВСУ в ШебекиноПоследствия атаки ВСУ в Шебекино
Последствия атаки ВСУ в Шебекино . Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Трое бойцов охраны спецназначения ранены при атаке БПЛА под Белгородом
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