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Posted 9 ноября, 16:42

Published 9 ноября, 16:42

Modified 9 ноября, 16:48

Updated 9 ноября, 16:48

Раненые и погибшие

Мужчина погиб, женщина тяжело ранена: ещё двое белгородцев пострадали в закрытом селе

9 ноября 2024, 16:42
Фото: 1MI. Раненые и погибшие

В белгородском приграничье погиб мужчина и получила тяжёлые ранения женщина

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Новости Белгорода
В результате взрыва легкового автомобиля на боеприпасе в селе Старый Хутор Валуйского округа погиб мирный житель. Также тяжело ранена и доставлена в больницу женщина. Вчера там же подорвался другой автомобиль, но обошлось без жертв.

Ещё двое человек подорвались на боеприпасе на въезде в Старый Хутор. Только вчера двое мужчин попали в ту же ситуацию. Один получил ранение, но от медпомощи отказался. Со вторым мужчиной всё в порядке.

На этот раз в закрытый населённый пункт Валуйского округа отправилась семейная пара. Мужчина погиб на месте. Жену погибшего доставляют в Валуйскую ЦРБ. У неё зафиксированы множественные осколочные ранения различных частей тела

«Решением оперштаба 28 августа 2024 года был введён запрет на въезд в Старый Хутор. Хочу ещё раз напомнить всем жителям, особенно тех населённых пунктов, где действует режим ЧС или временно ограничен въезд: без разрешения глав территорий, которые на связи с военными и владеют информацией об оперативной обстановке, в закрытые села приезжать нельзя — это опасно для жизни», — напомнил губернатор Вячеслав Гладков.
Белгородца ранило при наезде на взрывное устройство в закрытом селе Валуйского округа
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