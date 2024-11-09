Мужчина погиб, женщина тяжело ранена: ещё двое белгородцев пострадали в закрытом селе

Posted 9 ноября, 16:42
Published 9 ноября, 16:42
Modified 9 ноября, 16:48
Updated 9 ноября, 16:48
Ещё двое человек подорвались на боеприпасе на въезде в Старый Хутор. Только вчера двое мужчин попали в ту же ситуацию. Один получил ранение, но от медпомощи отказался. Со вторым мужчиной всё в порядке.
На этот раз в закрытый населённый пункт Валуйского округа отправилась семейная пара. Мужчина погиб на месте. Жену погибшего доставляют в Валуйскую ЦРБ. У неё зафиксированы множественные осколочные ранения различных частей тела
«Решением оперштаба 28 августа 2024 года был введён запрет на въезд в Старый Хутор. Хочу ещё раз напомнить всем жителям, особенно тех населённых пунктов, где действует режим ЧС или временно ограничен въезд: без разрешения глав территорий, которые на связи с военными и владеют информацией об оперативной обстановке, в закрытые села приезжать нельзя — это опасно для жизни», — напомнил губернатор Вячеслав Гладков.