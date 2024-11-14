При обстреле Белгорода пострадал ещё один человек, разрушений тоже стало больше

Posted 14 ноября, 13:43
Published 14 ноября, 13:43
Modified 14 ноября, 13:45
Updated 14 ноября, 13:45
В Белгороде при обстреле пострадали два человека. О втором стало известно спустя несколько часов после атаки.
Известно, что пострадал мужчина. У него осколочное ранение грудной клетки. За помощью медиков он обратился сам, но оставаться в больнице отказался — будет долечиваться дома.
Напомним, что пострадавшая женщина получила контузию и баротравму.
Кроме того, выявлено больше разрушений после обстрела. Окна выбиты в 21 квартире девяти МКД, в четырёх частных домах. Остекление повреждено в пяти коммерческих объектах, в одном из них также посечён навес.
Число пострадавших автомобилей увеличилось до 25.
Ранее появилась информация, что один из снарядов мог попасть в здание налоговой инспекции. Однако официального подтверждения до сих пор не было.
Напомним, что место прилёта перекрыли, водителей просят объезжать участок.