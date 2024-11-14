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Posted 14 ноября, 13:43

Published 14 ноября, 13:43

Modified 14 ноября, 13:45

Updated 14 ноября, 13:45

Последствия обстрела Белгорода 14 ноября

При обстреле Белгорода пострадал ещё один человек, разрушений тоже стало больше

14 ноября 2024, 13:43
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети. Последствия обстрела Белгорода 14 ноября

Число пострадавших при обстреле Белгорода увеличилось до двух

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Новости Белгорода
В больницу за помощью обратился мужчина. Кроме того, увеличилось число выявленных разрушений, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгороде при обстреле пострадали два человека. О втором стало известно спустя несколько часов после атаки.

Известно, что пострадал мужчина. У него осколочное ранение грудной клетки. За помощью медиков он обратился сам, но оставаться в больнице отказался — будет долечиваться дома.

Напомним, что пострадавшая женщина получила контузию и баротравму.

Кроме того, выявлено больше разрушений после обстрела. Окна выбиты в 21 квартире девяти МКД, в четырёх частных домах. Остекление повреждено в пяти коммерческих объектах, в одном из них также посечён навес.

Число пострадавших автомобилей увеличилось до 25.

Ранее появилась информация, что один из снарядов мог попасть в здание налоговой инспекции. Однако официального подтверждения до сих пор не было.

Напомним, что место прилёта перекрыли, водителей просят объезжать участок.

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