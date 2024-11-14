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Posted 14 ноября, 12:02

Published 14 ноября, 12:02

Modified 14 ноября, 12:04

Updated 14 ноября, 12:04

Паспорт «Трампа»

Осколки снаряда едва не задели «Трампа» при обстреле Белгорода

14 ноября 2024, 12:02
Фото: «Блэтгород». Паспорт «Трампа»
Сюжет
Новости Белгорода
В четверг областной центр вновь попал под удар Вооружённых сил Украины. Фиксируют места прилётов, множество разрушений, есть пострадавшая. Но юмор белгородцев не отпускает.

Telegram-канал «Блэтгород» опубликовал видео с последствиями обстрела города. От других кадров разрушений оно, казалось бы, ничем не отличается: разбитое окно, посечённый автомобиль. Если бы не одна примечательная деталь.

На ролике видна распечатка российского паспорта, разумеется, поддельного, который принадлежит Дональду Трампу Джону. Рядом с именем — фотография нового президента Соединённых Штатов Америки. Распечатка приклеена к окну и подписана: «ксерокопия».

Источник остроумно подписал пост:

«Трамп везунчик. Снова промазали <…> God bless!»
Видео: «Блэтгород». Видео с места атаки на Белгород
Появились видео с места ЧП после обстрела Белгорода
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