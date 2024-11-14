Осколки снаряда едва не задели «Трампа» при обстреле Белгорода

Posted 14 ноября, 12:02
Published 14 ноября, 12:02
Modified 14 ноября, 12:04
Updated 14 ноября, 12:04
Telegram-канал «Блэтгород» опубликовал видео с последствиями обстрела города. От других кадров разрушений оно, казалось бы, ничем не отличается: разбитое окно, посечённый автомобиль. Если бы не одна примечательная деталь.
На ролике видна распечатка российского паспорта, разумеется, поддельного, который принадлежит Дональду Трампу Джону. Рядом с именем — фотография нового президента Соединённых Штатов Америки. Распечатка приклеена к окну и подписана: «ксерокопия».
Источник остроумно подписал пост:
«Трамп везунчик. Снова промазали <…> God bless!»