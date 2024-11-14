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Posted 14 ноября, 11:20

Published 14 ноября, 11:20

Modified 14 ноября, 11:22

Updated 14 ноября, 11:22

Последствия обстрела Белгорода

В Белгороде после обстрела перекрыли участок дороги

14 ноября 2024, 11:20
Фото: «Белгород-медиа». Последствия обстрела Белгорода
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Новости Белгорода
Ограничения пока есть на улице Садовой. Объезжать участок рекомендуют по трём улицам. Также Организатор пассажирских перевозок предупреждает, что общественный транспорт может курсировать с задержками из-за ЧП.

В Белгороде после дневного обстрела перекрыли часть дороги. Ограничения ожидают автомобилистов и водителей общественного транспорта на улице Садовой.

Перекрыт участок между улицами Студенческая и Мичурина. Объехать его можно, соответственно, по улицам Студенческой и Мичурина, а также по проспекту Богдана Хмельницкого. Схема представлена ниже.

Кроме того, пассажиров общественного транспорта предупреждают, что автобусы, курсирующие по улице Садовой, могут задержаться в пути.

Белгород попал под обстрел 14 ноября в районе 12:50. Пострадала женщина, разрушения есть в частном и многоквартирных домах, коммерческом объекте — в основном выбиты стёкла. Также осколками посекло машины.

Схема объезда перекрытого участка дороги в БелгородеСхема объезда перекрытого участка дороги в Белгороде
Схема объезда перекрытого участка дороги в Белгороде. Фото: Организатор пассажирских перевозок
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#Инна Рогова#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Перекрытие дороги#Белгород
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