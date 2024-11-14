В Белгороде после обстрела перекрыли участок дороги

Posted 14 ноября, 11:20
Published 14 ноября, 11:20
Modified 14 ноября, 11:22
Updated 14 ноября, 11:22
В Белгороде после дневного обстрела перекрыли часть дороги. Ограничения ожидают автомобилистов и водителей общественного транспорта на улице Садовой.
Перекрыт участок между улицами Студенческая и Мичурина. Объехать его можно, соответственно, по улицам Студенческой и Мичурина, а также по проспекту Богдана Хмельницкого. Схема представлена ниже.
Кроме того, пассажиров общественного транспорта предупреждают, что автобусы, курсирующие по улице Садовой, могут задержаться в пути.
Белгород попал под обстрел 14 ноября в районе 12:50. Пострадала женщина, разрушения есть в частном и многоквартирных домах, коммерческом объекте — в основном выбиты стёкла. Также осколками посекло машины.