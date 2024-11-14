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Posted 14 ноября, 10:04

Published 14 ноября, 10:04

Modified 14 ноября, 10:06

Updated 14 ноября, 10:06

В Белгородской области вновь объявляли ракетную опасность

После долгой тишины: в Белгороде вновь прогремели взрывы

14 ноября 2024, 10:04
Фото: 1MI. В Белгородской области вновь объявляли ракетную опасность

Несколько взрывов прозвучало над Белгородом

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Новости Белгорода
Ракетную опасность объявляли на всей территории региона. Громко в итоге было в областном центре.

В Белгороде в четверг, 14 ноября, было громко. Несколько взрывов прозвучало в районе 12:50.

Судя по всему, работала ПВО. До этого на всей территории Белгородской области объявляли ракетную опасность.

Информации о последствиях на земле на момент написания материала не поступало.

Напомним, что 5 ноября в Белгороде атаке беспилотника подвергся многоквартирный дом в микрорайоне Новая жизнь. Произошёл пожар, есть пострадавшие.

А на этой неделе громко было и в неприграничном Старооскольском горокруге: взрыв прозвучал в результате атаки БПЛА по нефтебазе.

При атаке дрона на МКД в Новой жизни пострадал третий белгородец
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#Инна Рогова#Город#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Обстрел#СВО#В Белгороде громко
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