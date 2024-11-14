После долгой тишины: в Белгороде вновь прогремели взрывы

Posted 14 ноября, 10:04
Published 14 ноября, 10:04
Modified 14 ноября, 10:06
Updated 14 ноября, 10:06
В Белгороде в четверг, 14 ноября, было громко. Несколько взрывов прозвучало в районе 12:50.
Судя по всему, работала ПВО. До этого на всей территории Белгородской области объявляли ракетную опасность.
Информации о последствиях на земле на момент написания материала не поступало.
Напомним, что 5 ноября в Белгороде атаке беспилотника подвергся многоквартирный дом в микрорайоне Новая жизнь. Произошёл пожар, есть пострадавшие.
А на этой неделе громко было и в неприграничном Старооскольском горокруге: взрыв прозвучал в результате атаки БПЛА по нефтебазе.