bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 ноября, 11:07

Published 14 ноября, 11:07

Modified 14 ноября, 11:12

Updated 14 ноября, 11:12

Белгородка получила контузию и баротравму после обстрела

Есть пострадавшая: что ещё известно о последствиях обстрела Белгорода?

14 ноября 2024, 11:07
Фото: 1MI. Белгородка получила контузию и баротравму после обстрела

Женщина пострадала в результате обстрела Белгорода

Сюжет
Новости Белгорода
У пострадавшей контузия и баротравма. Разрушения выявили в многоквартирных и частных домах, коммерческих объектах. Осколками посекло несколько машин, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Мирная жительница пострадала в результате обстрела Белгорода днём 14 ноября. У женщины контузия и баротравма. Пострадавшую везут в больницу.

Разрушения есть в 11 квартирах шести многоквартирных домов. Под удар также попали частный дом и два коммерческих объекта. Во всех перечисленных случаях повреждено остекление.

Кроме того, осколками посекло восемь машин.

Обстрел Белгорода начался в районе 12:50. Прогремело несколько взрывов. Ранее в Сети появились фотографии последствий случившегося.

В Сети появились первые фото последствий обстрела Белгорода
Узнать подробнее
Читайте также:
После долгой тишины: в Белгороде вновь прогремели взрывыВзрыв произошёл в Старооскольском горокруге: что известно об атаке ВСУПри взрыве беспилотника, чьим свидетелем стал Гладков, погиб один белгородец
#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Пострадавшая#СВО#Разрушения
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика