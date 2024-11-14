Есть пострадавшая: что ещё известно о последствиях обстрела Белгорода?

Posted 14 ноября, 11:07
Published 14 ноября, 11:07
Modified 14 ноября, 11:12
Updated 14 ноября, 11:12
Мирная жительница пострадала в результате обстрела Белгорода днём 14 ноября. У женщины контузия и баротравма. Пострадавшую везут в больницу.
Разрушения есть в 11 квартирах шести многоквартирных домов. Под удар также попали частный дом и два коммерческих объекта. Во всех перечисленных случаях повреждено остекление.
Кроме того, осколками посекло восемь машин.
Обстрел Белгорода начался в районе 12:50. Прогремело несколько взрывов. Ранее в Сети появились фотографии последствий случившегося.