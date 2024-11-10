При взрыве беспилотника, чьим свидетелем стал Гладков, погиб один белгородец

Posted 10 ноября, 15:30
Published 10 ноября, 15:30
Modified 10 ноября, 16:34
Updated 10 ноября, 16:34
Под завалами многоэтажного дома в Шебекино, который подвергся атаке ВСУ несколько раз за два дня, нашли тело погибшего мужчины. Спасатели и бойцы самообороны не успели помочь белгородцу. Погибшим оказался отец мужчины, который в первую атаку находился в ванной комнате. В тот момент он пришёл проведать своего сына.
Губернатор области Вячеслав Гладков выразил соболезнования семье погибшего.
После атак жильцов дома решили эвакуировать. Четырёх человек разместили в пункте временного размещения, а женщину, нуждающуюся в специальном уходе, отправили в Большетроицкую больницу.
Напомним, что МКД в Шебекино пострадал от обстрела 9 ноября, а на следующий день дроны вновь атаковали это же здание. В момент последнего обстрела рядом находился губернатор Вячеслав Гладков.
Губернатор Гладков посетил Шебекинский округ для осмотра восстановительных работ в повреждённых обстрелами домах. Когда чиновник обходил улицы в Шебекино, он заметил беспилотник на уровне четвёртого этажа многоквартирного дома.
Сначала ему показалось, что это дрон строителей, так как рабочие не обращали на него никакого внимания, но спустя мгновение беспилотник врезался в МКД. Гладков вместе с главой округа Владимиром Ждановым быстро поднялись в пострадавшую квартиру. Там все оказались в безопасности: мужчина, находившийся внутри, не пострадал — он брился в ванной.
Из-под завалов именно этого МКД пытались вытащить другого пострадавшего мужчину, который от полученных травм скончался.
Вчера, 9 ноября, семейная пара отправилась в Старый Хутор Валуйского округа, который с лета закрыт для въезда из-за опасности атаки ВСУ. Машина белгородцев подорвалась на мине, из-за чего мужчина скончался на месте, а его жену в тяжёлом состоянии пришлось госпитализировать.
Губернатор призвал жителей не посещать закрытые сёла без разрешения местных властей. Он подчеркнул, что это крайне опасно для жизни, а соблюдение введённых властями правил поможет защитить здоровье и жизнь людей, проживающих в приграничной зоне.
Из-за того, что супруги подорвались на мине в закрытом селе, семье погибшего не смогут оказать финансовую поддержку. Гладков отметил, что в таких случаях государственная помощь не предоставляется. Он объяснил это необходимостью предотвращения бессмысленных смертей.