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Posted 10 ноября, 15:30

Published 10 ноября, 15:30

Modified 10 ноября, 16:34

Updated 10 ноября, 16:34

При взрыве беспилотника, чьим свидетелем стал Гладков, погиб один белгородец

При взрыве беспилотника, чьим свидетелем стал Гладков, погиб один белгородец

10 ноября 2024, 15:30
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня
Сегодня, 10 ноября, белгородцы обсуждали погибшего под завалами МКД белгородца, разорвавшийся над головой губернатора беспилотник и отказ в госпомощи семьям тех белгородцев, которые пострадали или скончались в закрытых сёлах. Итоги дня — в материале Бел.Ру.

Белгородец скончался из-за атаки ВСУ

Под завалами многоэтажного дома в Шебекино, который подвергся атаке ВСУ несколько раз за два дня, нашли тело погибшего мужчины. Спасатели и бойцы самообороны не успели помочь белгородцу. Погибшим оказался отец мужчины, который в первую атаку находился в ванной комнате. В тот момент он пришёл проведать своего сына.

Губернатор области Вячеслав Гладков выразил соболезнования семье погибшего.

После атак жильцов дома решили эвакуировать. Четырёх человек разместили в пункте временного размещения, а женщину, нуждающуюся в специальном уходе, отправили в Большетроицкую больницу.

Напомним, что МКД в Шебекино пострадал от обстрела 9 ноября, а на следующий день дроны вновь атаковали это же здание. В момент последнего обстрела рядом находился губернатор Вячеслав Гладков.

Белгородец скончался под завалами атакованного ВСУ многоквартирного дома
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Гладков стал свидетелем взрыва БПЛА

Губернатор Гладков посетил Шебекинский округ для осмотра восстановительных работ в повреждённых обстрелами домах. Когда чиновник обходил улицы в Шебекино, он заметил беспилотник на уровне четвёртого этажа многоквартирного дома.

Сначала ему показалось, что это дрон строителей, так как рабочие не обращали на него никакого внимания, но спустя мгновение беспилотник врезался в МКД. Гладков вместе с главой округа Владимиром Ждановым быстро поднялись в пострадавшую квартиру. Там все оказались в безопасности: мужчина, находившийся внутри, не пострадал — он брился в ванной.

Из-под завалов именно этого МКД пытались вытащить другого пострадавшего мужчину, который от полученных травм скончался.

Украинский дрон атаковал белгородский МКД на глазах у губернатора Гладкова
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Семьям каких погибших белгородцев не окажут госпомощь?

Вчера, 9 ноября, семейная пара отправилась в Старый Хутор Валуйского округа, который с лета закрыт для въезда из-за опасности атаки ВСУ. Машина белгородцев подорвалась на мине, из-за чего мужчина скончался на месте, а его жену в тяжёлом состоянии пришлось госпитализировать.

Губернатор призвал жителей не посещать закрытые сёла без разрешения местных властей. Он подчеркнул, что это крайне опасно для жизни, а соблюдение введённых властями правил поможет защитить здоровье и жизнь людей, проживающих в приграничной зоне.

Из-за того, что супруги подорвались на мине в закрытом селе, семье погибшего не смогут оказать финансовую поддержку. Гладков отметил, что в таких случаях государственная помощь не предоставляется. Он объяснил это необходимостью предотвращения бессмысленных смертей.

Семье погибшего при подрыве мины белгородца не окажут государственную помощь
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