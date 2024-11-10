При взрыве беспилотника, чьим свидетелем стал Гладков, погиб один белгородец

Сначала ему показалось, что это дрон строителей, так как рабочие не обращали на него никакого внимания, но спустя мгновение беспилотник врезался в МКД. Гладков вместе с главой округа Владимиром Ждановым быстро поднялись в пострадавшую квартиру. Там все оказались в безопасности: мужчина, находившийся внутри, не пострадал — он брился в ванной.