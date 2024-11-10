Белгородцу, оставившему «автограф» на стене МКД, грозит 500 рублей штрафа

Posted 10 ноября, 13:06
Published 10 ноября, 13:06
Modified 10 ноября, 13:06
Updated 10 ноября, 13:06
На прошлой неделе в Белгороде заметили вандалов, которые разрисовали стекло в подземном переходе на остановке «Родина» из кислотного баллончика, а также фасад дома № 67 по улице Костюкова.
Сегодня, 10 ноября, сотрудники правоохранительных органов сообщили, что смогли установить личность одного из граффитистов. Им оказался 18-летний житель Белгородского района. Молодой парень нанёс на стену дома свой никнейм.
В отношении него составили административный материал по статье 6.20 закона Белгородской области об административных правонарушениях. Санкции предусматривают наказание в виде штрафа в размере 500 рублей.
Личности остальных парней пока не известны.