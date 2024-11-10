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Posted 10 ноября, 13:06

Published 10 ноября, 13:06

Modified 10 ноября, 13:06

Updated 10 ноября, 13:06

Белгородцу, оставившему «автограф» на стене МКД, грозит 500 рублей штрафа

Белгородцу, оставившему «автограф» на стене МКД, грозит 500 рублей штрафа

10 ноября 2024, 13:06
Фото: 1MI.
Сюжет
УМВД
В Белгороде нашли парня, который разрисовал стену дома № 67 по улице Костюкова. Ему грозит наказание в виде штрафа в размере 500 рублей, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

На прошлой неделе в Белгороде заметили вандалов, которые разрисовали стекло в подземном переходе на остановке «Родина» из кислотного баллончика, а также фасад дома № 67 по улице Костюкова.

Сегодня, 10 ноября, сотрудники правоохранительных органов сообщили, что смогли установить личность одного из граффитистов. Им оказался 18-летний житель Белгородского района. Молодой парень нанёс на стену дома свой никнейм.

В отношении него составили административный материал по статье 6.20 закона Белгородской области об административных правонарушениях. Санкции предусматривают наказание в виде штрафа в размере 500 рублей.

Личности остальных парней пока не известны.

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#Александра Склярова#Белгородская область#УМВД#Граффити#Белгород#Установление личности
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