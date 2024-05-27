Большие граффити заметили на модульных укрытиях в Белгороде

Читатели Бел.Ру заметили, что на укрытиях в Белгороде нанесли большие граффити. Речь идёт о модульных конструкциях по остановкам «Родина» и «5-е августа». Скорее всего, с мэрией рисунки не согласованы.

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