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Большие граффити заметили на модульных укрытиях в Белгороде

Большие граффити заметили на модульных укрытиях в Белгороде

27 мая 2024, 07:05
Фото: Bel.ru
Читатели Бел.Ру заметили, что на укрытиях в Белгороде нанесли большие граффити. Речь идёт о модульных конструкциях по остановкам «Родина» и «5-е августа». Скорее всего, с мэрией рисунки не согласованы.
Сюжет
Родина

Рисунки перекрывают надписи «Укрытие» и нанесены на лицевую сторону конструкций. Напомним, что ранее Бел.Ру в мэрии по теме разрисовки укрытий сообщали следующее:

«Рекомендовано размещать на защитные сооружения яркую надпись „укрытие“. Есть рекомендации: назначение сооружения должно быть сразу понятно и хорошо читаемо. При этом на всех перечисленных сооружениях размещены яркие надписи об их назначении».

Таким образом, граффити, вероятнее всего, с администрацией не согласованы.

Напомним, что в апреле полицейские нашли молодого человека, разрисовавшего укрытие рядом с главным отделением почтовой связи на остановке «Главпочтамт». Им оказался 24-летний житель Белгорода.

В Белгороде установили личность молодого человека, разрисовавшего укрытие в центре
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#Артем Черненко#Белгородская область#Полиция#Родина#Администрация#Граффити#Мэрия#Раскраска#Белгород#Модульные укрытия
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