Большие граффити заметили на модульных укрытиях в Белгороде

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Рисунки перекрывают надписи «Укрытие» и нанесены на лицевую сторону конструкций. Напомним, что ранее Бел.Ру в мэрии по теме разрисовки укрытий сообщали следующее:
«Рекомендовано размещать на защитные сооружения яркую надпись „укрытие“. Есть рекомендации: назначение сооружения должно быть сразу понятно и хорошо читаемо. При этом на всех перечисленных сооружениях размещены яркие надписи об их назначении».
Таким образом, граффити, вероятнее всего, с администрацией не согласованы.
Напомним, что в апреле полицейские нашли молодого человека, разрисовавшего укрытие рядом с главным отделением почтовой связи на остановке «Главпочтамт». Им оказался 24-летний житель Белгорода.