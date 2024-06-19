«Белгород, мы с тобой»: в Екатеринбурге появилось граффити в поддержку белгородцев

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
Как пишет Telegram-канал, на прошлой неделе в Екатеринбурге в сквере у драмтеатра появилось граффити.
Сначала это было просто изображение памятника князю Владимиру и надпись «Белгород, город герой, мы с тобой» на четырёхметровом кубе. Но недавно к нему добавили красную подсветку в форме сердца.
Любой желающий может подойти к инсталляции и зажечь сердце в знак поддержки жителей Белгорода.
Напомним, что ранее похожая акция «Белгород, наши сердца — с вами» прошла на выставке «Россия» на ВДНХ. Вырученные средства пожертвовали в благотворительный фонд «Святое Белогорье против детского рака».