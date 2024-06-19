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Published Сегодня, 08:52

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Екатеринбургское граффити в поддержку белгородцев украсили подсветкой

«Белгород, мы с тобой»: в Екатеринбурге появилось граффити в поддержку белгородцев

19 июня 2024, 08:52
Фото: Скрин видео Telegram-канала «Жизнь в Екб»

Екатеринбургское граффити в поддержку белгородцев украсили подсветкой

Города по всей России поддерживают Белгород, который регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Недавно в Екатеринбурге появилось граффити, посвящённое столице Белгородской области. А на днях граффити украсили красной подсветкой в форме сердца, пишет Telegram-канала «Жизнь в Екатеринбурге».

Как пишет Telegram-канал, на прошлой неделе в Екатеринбурге в сквере у драмтеатра появилось граффити.

Сначала это было просто изображение памятника князю Владимиру и надпись «Белгород, город герой, мы с тобой» на четырёхметровом кубе. Но недавно к нему добавили красную подсветку в форме сердца.

Любой желающий может подойти к инсталляции и зажечь сердце в знак поддержки жителей Белгорода.

Видео: Видео от «Мир Белогорья». Белгород и Белгородская область

Напомним, что ранее похожая акция «Белгород, наши сердца — с вами» прошла на выставке «Россия» на ВДНХ. Вырученные средства пожертвовали в благотворительный фонд «Святое Белогорье против детского рака».

На выставке «Россия» на ВДНХ проводят акцию «Белгород, наши сердца — с вами»
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