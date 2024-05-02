Какое наказание предусмотрено в Белгородской области за нелегальные граффити?

Из ответа следует, что в статье 6.20 закона Белгородской области, который касается административных нарушений, установлена ответственность за нанесение надписей, изображений, в том числе противоречащих общим принципам морали и нравственности. К таким надписям и изображениям относятся и граффити. В думе отметили, что данную статью включили в областной закон в 2009 году.