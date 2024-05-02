Какое наказание предусмотрено в Белгородской области за нелегальные граффити?

Posted Сегодня, 16:27
Published Сегодня, 16:27
Modified Сегодня, 16:27
Updated Сегодня, 16:27
Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала законопроект Московской областной думы о введении специальной административной ответственности за нанесение граффити на чужом имуществе. Вместе с тем в правительстве напомнили, что региональные законодательные власти вправе самостоятельно устанавливать такие наказания на своей территории.
Журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в белгородскую облдуму и выяснили, предусмотрена ли ответственность за нанесение граффити в регионе.
Из ответа следует, что в статье 6.20 закона Белгородской области, который касается административных нарушений, установлена ответственность за нанесение надписей, изображений, в том числе противоречащих общим принципам морали и нравственности. К таким надписям и изображениям относятся и граффити. В думе отметили, что данную статью включили в областной закон в 2009 году.
Если граффити нанесены не по правилам благоустройства территории муниципального образования, за это предусмотрена ответственность. Для граждан это штраф в размере 500 рублей, для должностных лиц — 1500 рублей, а для юрлиц — 3000 рублей.
Если надписи противоречат общим принципам морали и нравственности, но за это не предусмотрена ответственность законодательством РФ, тогда можно отделаться предупреждением или административным штрафом в размере 3000 рублей.