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Граффити

Какое наказание предусмотрено в Белгородской области за нелегальные граффити?

2 мая 2024, 16:27
Фото: 1MI
Граффити

Белгородцев предупредили о наказаниях за нелегальные граффити

Правительство России не поддержало проект поправок в КоАП, устанавливающий наказание за несанкционированные граффити, сообщает ТАСС. Журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в белгородскую облдуму и выяснили, предусмотрена ли ответственность за нанесение граффити в регионе.

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала законопроект Московской областной думы о введении специальной административной ответственности за нанесение граффити на чужом имуществе. Вместе с тем в правительстве напомнили, что региональные законодательные власти вправе самостоятельно устанавливать такие наказания на своей территории.

Журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в белгородскую облдуму и выяснили, предусмотрена ли ответственность за нанесение граффити в регионе.

Из ответа следует, что в статье 6.20 закона Белгородской области, который касается административных нарушений, установлена ответственность за нанесение надписей, изображений, в том числе противоречащих общим принципам морали и нравственности. К таким надписям и изображениям относятся и граффити. В думе отметили, что данную статью включили в областной закон в 2009 году.

Если граффити нанесены не по правилам благоустройства территории муниципального образования, за это предусмотрена ответственность. Для граждан это штраф в размере 500 рублей, для должностных лиц — 1500 рублей, а для юрлиц — 3000 рублей.

Если надписи противоречат общим принципам морали и нравственности, но за это не предусмотрена ответственность законодательством РФ, тогда можно отделаться предупреждением или административным штрафом в размере 3000 рублей.

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#Кристина Семенчук#Общество#Белгородская область#Административная ответственность#Наказание#Граффити#Новости Белгорода#Эксклюзив#Белгород
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