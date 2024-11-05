Краска разъела стёкла: вандалы «украсили» подземный переход Белгорода граффити

Posted 5 ноября, 11:44
Published 5 ноября, 11:44
Modified 5 ноября, 11:46
Updated 5 ноября, 11:46
В Белгороде заметили очередного вандала, который разрисовал подземный переход на остановке «Родина» из кислотного баллончика. Этот же парень оставил свой «автограф» и на доме по улице Костюкова, 67.
Кроме того, что краска разъела испорченное стекло, отмыть её с поверхности не получится, поскольку она въедается намертво. Судя по фотографиям и видео, от рук вандалов пострадали минимум три стекла и фасад на одной стене дома.
Напомним, что это не первый раз, когда в Белгороде ловят испортивших здания граффитистов: в июне прошлого года от рук одного из них пострадал стенд с погибшим на СВО белгородцем. «Под удар» вандалов попало изображение старшего лейтенанта Александра Служенко, который погиб в феврале 2023 года. Ему было 27 лет.
В тот же день со стенда стёрли краску, однако небольшие следы всё ещё можно было заметить на пластике.