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Posted 5 ноября, 11:44

Published 5 ноября, 11:44

Modified 5 ноября, 11:46

Updated 5 ноября, 11:46

Пострадавшее от вандала стекло

Краска разъела стёкла: вандалы «украсили» подземный переход Белгорода граффити

5 ноября 2024, 11:44
Фото: Telegram-канал «Белгород № 1». Пострадавшее от вандала стекло

Краска граффитистов разъела стёкла в подземном переходе Белгорода

Сюжет
Вандалы
Подземный переход и дома в Белгороде пострадали от рук вандалов, которые решили изрисовать поверхности едкой краской. Некоторые их деяния попали на камеру видеонаблюдения и в объектив одного очевидца, однако количество повреждённых ими объектов может оказаться больше.

В Белгороде заметили очередного вандала, который разрисовал подземный переход на остановке «Родина» из кислотного баллончика. Этот же парень оставил свой «автограф» и на доме по улице Костюкова, 67.

Кроме того, что краска разъела испорченное стекло, отмыть её с поверхности не получится, поскольку она въедается намертво. Судя по фотографиям и видео, от рук вандалов пострадали минимум три стекла и фасад на одной стене дома.

Пострадавшее от вандала стеклоПострадавшее от вандала стекло
Пострадавшее от вандала стеклоПострадавшее от вандала стекло
Пострадавшее от вандала стеклоПострадавшее от вандала стекло
Пострадавшее от вандала стекло. Фото: Telegram-канал "Белгород № 1"
Видео: Telegram-канал «Белгород № 1». Разрисовавшие здание и переход вандалы
Видео: Telegram-канал «Белгород № 1». Разрисовавшие здание и переход вандалы

Напомним, что это не первый раз, когда в Белгороде ловят испортивших здания граффитистов: в июне прошлого года от рук одного из них пострадал стенд с погибшим на СВО белгородцем. «Под удар» вандалов попало изображение старшего лейтенанта Александра Служенко, который погиб в феврале 2023 года. Ему было 27 лет.

В тот же день со стенда стёрли краску, однако небольшие следы всё ещё можно было заметить на пластике.

Вандалы нарисовали граффити на стенде с погибшим в СВО белгородцем
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#Александра Склярова#Видео#Белгородская область#Вандалы#Граффити#Подземный переход#Белгород
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