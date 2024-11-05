Краска разъела стёкла: вандалы «украсили» подземный переход Белгорода граффити

Напомним, что это не первый раз, когда в Белгороде ловят испортивших здания граффитистов: в июне прошлого года от рук одного из них пострадал стенд с погибшим на СВО белгородцем. «Под удар» вандалов попало изображение старшего лейтенанта Александра Служенко, который погиб в феврале 2023 года. Ему было 27 лет.