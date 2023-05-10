Кому могут разрешить рисовать граффити на стенах Белгорода?

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Горсовет предлагает дополнить порядок содержания фасадов зданий новыми пунктами, содержащими определения объектов уличного искусства и перечень общих требований к ним.
Так, нанесение объектов уличного искусства на внешние поверхности и ограждения многоквартирных домов и прочих строений по проекту будет допускаться при условии получения согласования в мэрии «в порядке, установленном правовым актом администрации города Белгорода».
Что касается определения «уличного искусства», то горсовет предлагает следующее:
Объекты уличного искусства (муралы, надписи, трафареты, рисунки, стикеры и иные подобные изображения) — временные графические изображения, нанесённые на внешние поверхности и (или) ограждения многоквартирных домов, нежилых зданий, строений, сооружений, наземных инженерных коммуникаций путем покраски, наклейки, росписи.
Ранее в горсовете отмечали, что на улицах Белгорода всё чаще стали появляться муралы, граффити, стикеры и другие плоды народного творчества, нанесённые «путём покраски или поклейки». Выросло и число просьб согласовать создание рисунков: с помощью новых пунктов в правилах благоустройства этот вопрос может решиться уже к сентябрю.