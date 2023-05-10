Кому могут разрешить рисовать граффити на стенах Белгорода?

Ранее в горсовете отмечали, что на улицах Белгорода всё чаще стали появляться муралы, граффити, стикеры и другие плоды народного творчества, нанесённые «путём покраски или поклейки». Выросло и число просьб согласовать создание рисунков: с помощью новых пунктов в правилах благоустройства этот вопрос может решиться уже к сентябрю.