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Кому могут разрешить рисовать граффити на стенах Белгорода?

10 мая 2023, 11:49
Фото: 1MI

Определение «уличное искусство» предлагают внести в правила благоустройства Белгорода

Общие требования к объектам уличного искусства предлагают внести в правила благоустройства Белгорода.

Горсовет предлагает дополнить порядок содержания фасадов зданий новыми пунктами, содержащими определения объектов уличного искусства и перечень общих требований к ним.

Так, нанесение объектов уличного искусства на внешние поверхности и ограждения многоквартирных домов и прочих строений по проекту будет допускаться при условии получения согласования в мэрии «в порядке, установленном правовым актом администрации города Белгорода».

Что касается определения «уличного искусства», то горсовет предлагает следующее:

Объекты уличного искусства (муралы, надписи, трафареты, рисунки, стикеры и иные подобные изображения) — временные графические изображения, нанесённые на внешние поверхности и (или) ограждения многоквартирных домов, нежилых зданий, строений, сооружений, наземных инженерных коммуникаций путем покраски, наклейки, росписи.

Ранее в горсовете отмечали, что на улицах Белгорода всё чаще стали появляться муралы, граффити, стикеры и другие плоды народного творчества, нанесённые «путём покраски или поклейки». Выросло и число просьб согласовать создание рисунков: с помощью новых пунктов в правилах благоустройства этот вопрос может решиться уже к сентябрю.

Уличное искусство: граффити и муралы могут разрешить рисовать на стенах в Белгороде
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