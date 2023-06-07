Вандалы нарисовали граффити на стенде с погибшим в СВО белгородцем

Баннеры с военнослужащим стоят на улице 50-летия Белгородской области, или, как её называют иначе, Белгородском Арбате. Ранее там уже размещали баннеры с погибшими в СВО бойцами. Как Бел.Ру зимой сообщили в мэрии, на них попали шесть человек. Затем добавился Владислав Михайличенко, а через время — Служенко.