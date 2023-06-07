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Вандалы нарисовали граффити на стенде с погибшим в СВО белгородцем

7 июня 2023, 12:46
Фото: Bel.ru
Фотографии с нанесённым на стенд граффити появились сегодня в соцсетях. На данный момент изображение с погибшим в СВО Александром Служенко уже отмыто.

Фото с граффити на стенде с Александром Служенко появились в соцсетях сегодня утром. К обеду надпись уже стёрли: на данный момент пилларс с погибшим в СВО белгородцем стоит чистый. Но при близком изучении можно заметить белые разводы и следы краски, оставшиеся после очистки.

Как Бел.Ру подтвердили в пресс-службе мэрии, фотографии с граффити — не фотошоп, и вандалы действительно пытались испортить стенд.

Старший лейтенант Александр Служенко погиб 17 февраля 2023 года. Военного наградили орденом Мужества — посмертно. Ему было 27 лет. На стендах белгородец появился в апреле этого года.

Баннеры с военнослужащим стоят на улице 50-летия Белгородской области, или, как её называют иначе, Белгородском Арбате. Ранее там уже размещали баннеры с погибшими в СВО бойцами. Как Бел.Ру зимой сообщили в мэрии, на них попали шесть человек. Затем добавился Владислав Михайличенко, а через время — Служенко.

Фотография ещё одного погибшего военного появилась на баннере в центре Белгорода
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