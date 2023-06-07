Вандалы нарисовали граффити на стенде с погибшим в СВО белгородцем

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Фото с граффити на стенде с Александром Служенко появились в соцсетях сегодня утром. К обеду надпись уже стёрли: на данный момент пилларс с погибшим в СВО белгородцем стоит чистый. Но при близком изучении можно заметить белые разводы и следы краски, оставшиеся после очистки.
Как Бел.Ру подтвердили в пресс-службе мэрии, фотографии с граффити — не фотошоп, и вандалы действительно пытались испортить стенд.
Старший лейтенант Александр Служенко погиб 17 февраля 2023 года. Военного наградили орденом Мужества — посмертно. Ему было 27 лет. На стендах белгородец появился в апреле этого года.
Баннеры с военнослужащим стоят на улице 50-летия Белгородской области, или, как её называют иначе, Белгородском Арбате. Ранее там уже размещали баннеры с погибшими в СВО бойцами. Как Бел.Ру зимой сообщили в мэрии, на них попали шесть человек. Затем добавился Владислав Михайличенко, а через время — Служенко.