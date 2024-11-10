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Posted 10 ноября, 14:02

Published 10 ноября, 14:02

Modified 10 ноября, 14:02

Updated 10 ноября, 14:02

Восьмилетний мальчик и 12-летняя девочка пострадали в ДТП под Белгородом

Восьмилетний мальчик и 12-летняя девочка пострадали в ДТП под Белгородом

10 ноября 2024, 14:02
Фото: 1MI.
Сюжет
Авария
Их госпитализировали. Также различные повреждения получили взрослые белгородцы. Авария случилась из-за съезда в кювет. Подробности сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

В дневное время субботы, 9 ноября, на 24 километре трассы Крым — Москва — Тула — Орёл — Курск — Белгород в Корочанском районе произошла авария. Преварительно, 63-летняя женщина, управлявшая Renault Sandero, выбрала небезопасную скорость, съехала в кювет и врезалась в препятствие.

В результате ДТП женщина и её пассажиры получили различные травмы. В медицинские учреждения увезли 64-летнего мужчину, 34-летнюю женщину, 12-летнюю девочку и восьмилетнего мальчика. Более подробной информации об их состоянии нет.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Авария#Пострадавшие#Корочанский район#Белгород#Автомобильная авария#Пострадавшие дети
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