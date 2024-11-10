Восьмилетний мальчик и 12-летняя девочка пострадали в ДТП под Белгородом

Posted 10 ноября, 14:02
Published 10 ноября, 14:02
Modified 10 ноября, 14:02
Updated 10 ноября, 14:02
В дневное время субботы, 9 ноября, на 24 километре трассы Крым — Москва — Тула — Орёл — Курск — Белгород в Корочанском районе произошла авария. Преварительно, 63-летняя женщина, управлявшая Renault Sandero, выбрала небезопасную скорость, съехала в кювет и врезалась в препятствие.
В результате ДТП женщина и её пассажиры получили различные травмы. В медицинские учреждения увезли 64-летнего мужчину, 34-летнюю женщину, 12-летнюю девочку и восьмилетнего мальчика. Более подробной информации об их состоянии нет.