Украинский дрон атаковал белгородский МКД на глазах у губернатора Гладкова

Ранее местные Telegram-каналы сообщали, что этот МКД попал под удар ВСУ дважды за утро. Это тоже подтвердил Гладков. По его словам, под завалами оказался отец того мужчины, который в первую атаку брился в ванной. После первого удара к нему зашёл отец, проживающий в соседнем доме, но ВСУ вновь атаковали дом, и того завалило обломками. Его пытаются вытащить спасатели.