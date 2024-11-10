Украинский дрон атаковал белгородский МКД на глазах у губернатора Гладкова

Posted 10 ноября, 10:52
Published 10 ноября, 10:52
Modified 10 ноября, 16:32
Updated 10 ноября, 16:32
Глава региона Вячеслав Гладков приехал в Шебекино на осмотр восстановления повреждённого при обстрелах жилья, когда увидел на уровне четвёртого этажа беспилотник.
«Первое впечатление, что беспилотник строителей. Потому что они даже не обратили внимания. Показываю им, и в этот момент дрон врезается на уровне 4 этажа. Бежим вместе с главой округа Владимиром Ждановым, поднимаемся в квартиру. Слава Богу, все живы, мужчина не пострадал, брился в ванной», — написал Гладков.
Губернатор поручил главе муниципалитета освободить от жителей часть пострадавшего дома, поскольку он же вчера уже попадал под удар ВСУ.
Ранее местные Telegram-каналы сообщали, что этот МКД попал под удар ВСУ дважды за утро. Это тоже подтвердил Гладков. По его словам, под завалами оказался отец того мужчины, который в первую атаку брился в ванной. После первого удара к нему зашёл отец, проживающий в соседнем доме, но ВСУ вновь атаковали дом, и того завалило обломками. Его пытаются вытащить спасатели.