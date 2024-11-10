Семье погибшего при подрыве мины белгородца не окажут государственную помощь

Posted 10 ноября, 06:27
Published 10 ноября, 06:27
Modified 10 ноября, 06:29
Updated 10 ноября, 06:29
Семье погибшего вчера, 9 ноября, белгородца не смогут оказать финансовую поддержку. Всё дело в том, что мужчина подорвался на мине в закрытом на въезд селе — в Старом Хуторе Валуйского округа.
«Если кто-то не соблюдает запрет на въезд и подрывается, ранен или, что самое страшное, гибнет, то мы не оказываем государственную помощь. Почему? Вопрос не в деньгах. Вопрос в том, чтобы остановить бессмысленные смерти, спасти ваши жизни», — объяснил губернатор Вячеслав Гладков.
Глава региона выразил соболезнования близким погибшего и попросил жителей соблюдать существующие в регионе правила.
«Выражаю искренние слова соболезнования всем родственникам, всем близким, но хотел попросить всех, кто проживает в приграничье, соблюдать те правила, которые устанавливаются оперативным штабом, органами государственной и муниципальной власти. Это защитит ваши жизни, ваше здоровье», — добавил Гладков.
Напомним, что белгородец въехал в закрытое село вместе со своей женой. Мужчина скончался до приезда медиков, а женщину в тяжёлом состоянии со множественными осколочными ранениями доставили в больницу.