Семье погибшего при подрыве мины белгородца не окажут государственную помощь

Сюжет Обстрел

Причиной такого решения стал тот факт, что мужчина въехал в закрытый населённый пункт, где и подорвался на мине. Нахождение же белгородцев в селе Старый Хутор Валуйского округа строго запрещено из-за непосредственной близости к границе. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.