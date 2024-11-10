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Posted 10 ноября, 06:27

Published 10 ноября, 06:27

Modified 10 ноября, 06:29

Updated 10 ноября, 06:29

Семье погибшего при подрыве мины белгородца не окажут государственную помощь

Семье погибшего при подрыве мины белгородца не окажут государственную помощь

10 ноября 2024, 06:27
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Обстрел
Причиной такого решения стал тот факт, что мужчина въехал в закрытый населённый пункт, где и подорвался на мине. Нахождение же белгородцев в селе Старый Хутор Валуйского округа строго запрещено из-за непосредственной близости к границе. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Семье погибшего вчера, 9 ноября, белгородца не смогут оказать финансовую поддержку. Всё дело в том, что мужчина подорвался на мине в закрытом на въезд селе — в Старом Хуторе Валуйского округа.

«Если кто-то не соблюдает запрет на въезд и подрывается, ранен или, что самое страшное, гибнет, то мы не оказываем государственную помощь. Почему? Вопрос не в деньгах. Вопрос в том, чтобы остановить бессмысленные смерти, спасти ваши жизни», — объяснил губернатор Вячеслав Гладков.

Глава региона выразил соболезнования близким погибшего и попросил жителей соблюдать существующие в регионе правила.

«Выражаю искренние слова соболезнования всем родственникам, всем близким, но хотел попросить всех, кто проживает в приграничье, соблюдать те правила, которые устанавливаются оперативным штабом, органами государственной и муниципальной власти. Это защитит ваши жизни, ваше здоровье», — добавил Гладков.

Напомним, что белгородец въехал в закрытое село вместе со своей женой. Мужчина скончался до приезда медиков, а женщину в тяжёлом состоянии со множественными осколочными ранениями доставили в больницу.

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