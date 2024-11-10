«Вся страна с вами»: в Белгород для поддержки жителей приехал известный артист

Posted 10 ноября, 11:54
Published 10 ноября, 11:54
Modified 10 ноября, 11:56
Updated 10 ноября, 11:56
Заслуженный артист России Александр Половцев посетил Белгородскую область накануне Дня сотрудника органов внутренних дел. В рамках поездки он наградил 10 полицейских региона медалью за вклад в дело защиты прав и свобод человека.
«Я уже второй раз приезжаю в Белгород. Чтобы поддержать жителей Белгородской области, я с удовольствием посещаю это место и, скажем, добрым делом хочу поднять им настроение и дать понять, что они не одни, что с ними вся наша большая страна», — поделился артист.
После вручения наград артист посетил блокпост и распоряжение Росгвардии, где поздравил всех сотрудников с наступающим праздником.
Слова поздравлений для причастных оставил в соцсетях и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он также присутствовал на церемонии вручения наград.