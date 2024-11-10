bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 ноября, 11:54

Published 10 ноября, 11:54

Modified 10 ноября, 11:56

Updated 10 ноября, 11:56

Встреча артиста с белгородцами

«Вся страна с вами»: в Белгород для поддержки жителей приехал известный артист

10 ноября 2024, 11:54
Фото: Скорая молодёжная помощь. Встреча артиста с белгородцами

Известный артист Александр Половцев наградил белгородских полицейских

Сюжет
Награждение
Белгородцев с Днём сотрудника органов внутренних дел поздравил артист Александр Половцев. Для вручения наград мужчина приехал в Белгородскую область, сообщили в соцсетях Скорой молодёжной помощи.

Заслуженный артист России Александр Половцев посетил Белгородскую область накануне Дня сотрудника органов внутренних дел. В рамках поездки он наградил 10 полицейских региона медалью за вклад в дело защиты прав и свобод человека.

«Я уже второй раз приезжаю в Белгород. Чтобы поддержать жителей Белгородской области, я с удовольствием посещаю это место и, скажем, добрым делом хочу поднять им настроение и дать понять, что они не одни, что с ними вся наша большая страна», — поделился артист.

После вручения наград артист посетил блокпост и распоряжение Росгвардии, где поздравил всех сотрудников с наступающим праздником.

Слова поздравлений для причастных оставил в соцсетях и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он также присутствовал на церемонии вручения наград.

Встреча артиста с белгородцамиВстреча артиста с белгородцами
ПоловцевПоловцев
Встреча артиста с белгородцамиВстреча артиста с белгородцами
Встреча артиста с белгородцамиВстреча артиста с белгородцами
Встреча артиста с белгородцами. Фото: Скорая молодёжная помощь
«С праздником, коллеги!» Актёр «Улиц разбитых фонарей» приехал к белгородцам
Узнать подробнее
Читайте также:
Ушёл на пенсию, а потом на СВО: в Белгороде почтили память подполковника полицииПолиция: кот, застрявший на трое суток под капотом такси в Белгороде, исчезВладельца центрального и овощного рынков в Белгороде обвинили в подкупе полиции
#Александра Склярова#Белгородская область#Награждение#Артист#Белгород#День сотрудника органов внутренних дел#Александр Половцев
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика