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Posted 31 октября, 12:05

Published 31 октября, 12:05

Modified 31 октября, 12:11

Updated 31 октября, 12:11

Владельца центрального и овощного рынков в Белгороде обвинили в подкупе полиции

Владельца центрального и овощного рынков в Белгороде обвинили в подкупе полиции

31 октября 2024, 12:05
Фото: «Яндекс.Карты».
Сюжет
Уголовное дело
На белгородского бизнесмена Теюба Гусейнова завели уголовное дело за дачу взятки полицейскому. По данным Бел.Ру, так он попытался откупить своего несовершеннолетнего сына, пойманного на вождении без прав.

Семнадцатилетнего сына Гусейнова поймали за рулём BMW. Разумеется, прав на вождение транспорта у него не было.

Источники Бел.Ру сообщают, что это не первый подобный случай в семье Гусейновых. Пять лет назад аналогичный инцидент произошёл со средним сыном предпринимателя. Его тоже задержали за управление иномаркой в 17 лет без прав. Позже отец якобы приобрёл молодому человеку Bentley, на котором он предпочитает ездить по городу без номеров.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Уголовное дело#Полиция#Бизнесмен#Взятка#Оружие#Иномарка#Вождение#Несовершеннолетний#Белгород
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