Владельца центрального и овощного рынков в Белгороде обвинили в подкупе полиции

Posted 31 октября, 12:05
Published 31 октября, 12:05
Modified 31 октября, 12:11
Updated 31 октября, 12:11
Семнадцатилетнего сына Гусейнова поймали за рулём BMW. Разумеется, прав на вождение транспорта у него не было.
Источники Бел.Ру сообщают, что это не первый подобный случай в семье Гусейновых. Пять лет назад аналогичный инцидент произошёл со средним сыном предпринимателя. Его тоже задержали за управление иномаркой в 17 лет без прав. Позже отец якобы приобрёл молодому человеку Bentley, на котором он предпочитает ездить по городу без номеров.