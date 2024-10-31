Владельца центрального и овощного рынков в Белгороде обвинили в подкупе полиции

Источники Бел.Ру сообщают, что это не первый подобный случай в семье Гусейновых. Пять лет назад аналогичный инцидент произошёл со средним сыном предпринимателя. Его тоже задержали за управление иномаркой в 17 лет без прав. Позже отец якобы приобрёл молодому человеку Bentley, на котором он предпочитает ездить по городу без номеров.