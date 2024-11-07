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Posted 7 ноября, 13:27

Published 7 ноября, 13:27

Modified 7 ноября, 13:29

Updated 7 ноября, 13:29

Мемориальная доска в память о погибшем Николае Сапёлкине

Ушёл на пенсию, а потом на СВО: в Белгороде почтили память подполковника полиции

7 ноября 2024, 13:27
Фото: пресс-служба УМВД региона. Мемориальная доска в память о погибшем Николае Сапёлкине

В Белгороде почтили память подполковника полиции, погибшего на СВО

Сюжет
СВО
Мужчина на протяжении 20 лет работал в органах внутренних дел, а после ухода на пенсию решил отправиться на СВО. В том же году его смертельно ранили, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В Белгороде на здании отдела полиции открыли мемориальную доску в память о погибшем в ходе СВО подполковнике УМВД в отставке Николае Сапёлкине. Белгородец служил во втором отделе полиции, где и установили доску.

Сапёлкин родился в 1981 году в городе Миасс Челябинской области, а спустя восемь лет вместе с семьёй переехал в Белгород, где окончил школу №4 и поступил в Белгородский юридический институт МВД. В 2002 году он продолжил службу в УВД в должности оперуполномоченного отделения уголовного розыска отдела милиции №6. Всего мужчина посвятил 20 лет службе в органах внутренних дел.

В 2022 году белгородец ушёл на пенсию, а после подписал контракт с Минобороны РФ для участия в СВО в составе ВДВ. В том же году в сентябре его смертельно ранили при исполнении воинского долга в Херсонской области. Его посмертно наградили орденом Мужества.

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