Ушёл на пенсию, а потом на СВО: в Белгороде почтили память подполковника полиции

Сапёлкин родился в 1981 году в городе Миасс Челябинской области, а спустя восемь лет вместе с семьёй переехал в Белгород, где окончил школу №4 и поступил в Белгородский юридический институт МВД. В 2002 году он продолжил службу в УВД в должности оперуполномоченного отделения уголовного розыска отдела милиции №6. Всего мужчина посвятил 20 лет службе в органах внутренних дел.