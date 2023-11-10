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Published Сегодня, 13:21

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Updated Сегодня, 13:23

Александр Половцев с белгородскими полицейскими

«С праздником, коллеги!» Актёр «Улиц разбитых фонарей» приехал к белгородцам

10 ноября 2023, 13:21
Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области
Александр Половцев с белгородскими полицейскими

Актёр Половцев поздравил белгородцев с Днём полиции

Артист посетил отделение в Белгородском районе, где сотрудники правоохранительных органов начали отмечать свой профессиональный праздник. Александр Половцев поздравил белгородцев, а затем ознакомился с их работой, сообщили в региональном УМВД.

Сегодня, 10 ноября, в ОМВД России по Белгородскому району отпраздновали День сотрудников органов внутренних дел. Полицейским присвоили звания, вручили благодарственные письма и грамоты от руководства, а также памятные подарки.

Специальным гостем на мероприятии был актёр сериала «Улицы разбитых фонарей» Александр Половцев. Он поздравил полицейских с профессиональным праздником и пожелал дальнейших успехов в работе.

Уважаемые коллеги! Я не побоюсь этого слова, потому что 23 года я проработал в проекте «Улицы разбитых фонарей». Если бы не было вас, не было бы и нашего проекта. Ведь Андрей Кивинов, автор сценария и на момент, когда мы начинали снимать, реальный опер, писал всё это со своих сотрудников, и все эти истории были взяты из жизни.
Александр Половцев, актёр

Напомним, что Александр Половцев сыграл роль начальника УгРо Олега Соловца. В этой должности он дослужился от майора до полковника.

Вчера, 9 ноября, участкового уполномоченного из Белгородской области Вячеслава Евсюкова наградили медалью «За спасение погибавших». В марте прошлого года он совместно со спасателем спас двух человек из горящего дома.

Александр Половцев с белгородскими полицейскимиАлександр Половцев с белгородскими полицейскими
Александр Половцев с белгородскими полицейскимиАлександр Половцев с белгородскими полицейскими
Александр Половцев с белгородскими полицейскимиАлександр Половцев с белгородскими полицейскими
Александр Половцев с белгородскими полицейскимиАлександр Половцев с белгородскими полицейскими
Александр Половцев с белгородскими полицейскимиАлександр Половцев с белгородскими полицейскими
Александр Половцев с белгородскими полицейскими
Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области
Александр Половцев поздравил белгородских полицейских
Видео: пресс-служба УМВД России по Белгородской области
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