«С праздником, коллеги!» Актёр «Улиц разбитых фонарей» приехал к белгородцам

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
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Updated Сегодня, 13:23
Сегодня, 10 ноября, в ОМВД России по Белгородскому району отпраздновали День сотрудников органов внутренних дел. Полицейским присвоили звания, вручили благодарственные письма и грамоты от руководства, а также памятные подарки.
Специальным гостем на мероприятии был актёр сериала «Улицы разбитых фонарей» Александр Половцев. Он поздравил полицейских с профессиональным праздником и пожелал дальнейших успехов в работе.
Уважаемые коллеги! Я не побоюсь этого слова, потому что 23 года я проработал в проекте «Улицы разбитых фонарей». Если бы не было вас, не было бы и нашего проекта. Ведь Андрей Кивинов, автор сценария и на момент, когда мы начинали снимать, реальный опер, писал всё это со своих сотрудников, и все эти истории были взяты из жизни.
Александр Половцев, актёр
Напомним, что Александр Половцев сыграл роль начальника УгРо Олега Соловца. В этой должности он дослужился от майора до полковника.
Вчера, 9 ноября, участкового уполномоченного из Белгородской области Вячеслава Евсюкова наградили медалью «За спасение погибавших». В марте прошлого года он совместно со спасателем спас двух человек из горящего дома.