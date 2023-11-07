Стало известно, кто стал фигурантом уголовного дела по громкому ДТП под Белгородом

«Фонарь»: экс-полицейский стал обвиняемым в деле о ДТП с погибшими под Корочей

Обвинения за оказание услуг, не отвечавших требованиям безопасности, выдвинули в отношении бывшего заместителя начальника полиции Губкина, пишет источник. ИП фигурант зарегистрировал 24 августа 2023 года. Следствие сообщило, что необходимой лицензии у него не было.