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ДТП

Стало известно, кто стал фигурантом уголовного дела по громкому ДТП под Белгородом

7 ноября 2023, 08:20
Фото: 1MI
ДТП

«Фонарь»: экс-полицейский стал обвиняемым в деле о ДТП с погибшими под Корочей

Обвинения за оказание услуг, не отвечавших требованиям безопасности, выдвинули в отношении бывшего заместителя начальника полиции Губкина, пишет источник. ИП фигурант зарегистрировал 24 августа 2023 года. Следствие сообщило, что необходимой лицензии у него не было.

Стало известно, кто может быть виноват в трагедии, случившейся на трассе в Корочанском районе 31 октября. Фигурантом уголовного дела стал бывший полицейский.

Как пишет издание, возбудили уголовное дело и выдвинули обвинения против бывшего замначальника полиции Губкина — полковника полиции в отставке Виталия Агафонова. На текущий момент он находится на пенсии. Соответствующая информация изначально появилась в паблике «Губкин говорит».

Данные подтверждает и источник «Фонаря». Редакции стало известно, что предприниматель как минимум в 2010 году был заместителем начальника ОВД по Губкину — начальником милиции общественной безопасности.

ИП Агафонов зарегистрировал 24 августа 2023 года. Занимался он пассажирскими перевозками в городском и пригородном транспорте. Как уточняет следствие, соответствующей лицензии у фигуранта не было.

Напомним, что двое погибших и пострадавшие — сотрудники компании «Мираторг». В организации утверждают, что лицензия на перевозки у индивидуального предпринимателя была.

Лицензия была? В «Мираторге» ответили на вопрос о смертельном ДТП под Белгородом
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#Белгородская область#Происшествия#Губкин#Уголовное дело#Корочанский район#Мираторг#Следствие#Белгород#Наталья Корявых#Смертельное ДТП#Виталий Агафонов
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