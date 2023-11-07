Стало известно, кто стал фигурантом уголовного дела по громкому ДТП под Белгородом

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Стало известно, кто может быть виноват в трагедии, случившейся на трассе в Корочанском районе 31 октября. Фигурантом уголовного дела стал бывший полицейский.
Как пишет издание, возбудили уголовное дело и выдвинули обвинения против бывшего замначальника полиции Губкина — полковника полиции в отставке Виталия Агафонова. На текущий момент он находится на пенсии. Соответствующая информация изначально появилась в паблике «Губкин говорит».
Данные подтверждает и источник «Фонаря». Редакции стало известно, что предприниматель как минимум в 2010 году был заместителем начальника ОВД по Губкину — начальником милиции общественной безопасности.
ИП Агафонов зарегистрировал 24 августа 2023 года. Занимался он пассажирскими перевозками в городском и пригородном транспорте. Как уточняет следствие, соответствующей лицензии у фигуранта не было.
Напомним, что двое погибших и пострадавшие — сотрудники компании «Мираторг». В организации утверждают, что лицензия на перевозки у индивидуального предпринимателя была.