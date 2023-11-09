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Вячеслав Евсюков

Вытащил двоих из огня: белгородский лейтенант получил медаль «За спасение погибавших»

9 ноября 2023, 10:04
Фото: региональное УМВД
Вячеслав Евсюков

Белгородца наградили за спасение людей из горевшего дома

Награду Вячеславу Евсюкову вручил министр внутренних дел России. Белгородца поблагодарили за спасение двоих человек из горевшего дома. Происшествие случилось в марте 2022 года. О награждении рассказали в региональном УМВД.

Участкового уполномоченного из Белгородской области наградили медалью «За спасение погибавших». Вручил её министр внутренних дел России Владимир Колокольцев в преддверии праздника.

За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях глава ведомства наградил старшего лейтенанта — старшего участкового уполномоченного полиции УУП и ПДН ОМВД по Ровеньскому району Вячеслава Евсюкова. Колокольцев поблагодарил белгородца за высокий профессионализм и пожелал дальнейших успехов в карьере.

Отметим, что в прошлом году 14 марта Вячеслав Евсюков вместе с сотрудником МЧС спасли мужчину и его пожилую маму из горевшего дома в селе Айдар. Пострадавших передали врачам скорой помощи.

Мы вошли в дом, его заволокло чёрным дымом. Здесь было очень сложно ориентироваться, двигались практически на ощупь. Я знал, в какой комнате находится женщина, а на кирпичной кладке обнаружили мужчину без сознания.
Вячеслав Евсюков
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