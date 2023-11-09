Вытащил двоих из огня: белгородский лейтенант получил медаль «За спасение погибавших»

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Участкового уполномоченного из Белгородской области наградили медалью «За спасение погибавших». Вручил её министр внутренних дел России Владимир Колокольцев в преддверии праздника.
За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях глава ведомства наградил старшего лейтенанта — старшего участкового уполномоченного полиции УУП и ПДН ОМВД по Ровеньскому району Вячеслава Евсюкова. Колокольцев поблагодарил белгородца за высокий профессионализм и пожелал дальнейших успехов в карьере.
Отметим, что в прошлом году 14 марта Вячеслав Евсюков вместе с сотрудником МЧС спасли мужчину и его пожилую маму из горевшего дома в селе Айдар. Пострадавших передали врачам скорой помощи.
Мы вошли в дом, его заволокло чёрным дымом. Здесь было очень сложно ориентироваться, двигались практически на ощупь. Я знал, в какой комнате находится женщина, а на кирпичной кладке обнаружили мужчину без сознания.
Вячеслав Евсюков