Вытащил двоих из огня: белгородский лейтенант получил медаль «За спасение погибавших»

За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях глава ведомства наградил старшего лейтенанта — старшего участкового уполномоченного полиции УУП и ПДН ОМВД по Ровеньскому району Вячеслава Евсюкова. Колокольцев поблагодарил белгородца за высокий профессионализм и пожелал дальнейших успехов в карьере.