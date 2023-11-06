В пекарне в центре Белгорода произошёл пожар

Posted Сегодня, 18:03
Published Сегодня, 18:03
Modified Сегодня, 18:05
Updated Сегодня, 18:05
В центре Белгорода произошёл пожар. По нашим данным, загорелось помещение пекарни на территории центрального рынка.
К 20:36 огонь потушили. Во время пожара никто не пострадал.
Напомним, что 3 ноября в Старом Осколе на улице Ленина загорелся автомобиль. Сообщение о пожаре поступило в 18:10, к 18:20 возгорание уже ликвидировали.
Ранее в области неизвестный поджёг гараж и иномарку в селе Серетино Яковлевского округа на улице Калинина. Было возбуждено уголовное дело по факту умышленного уничтожения имущества. Полиция разыскивала очевидцев.