Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:03

Published Сегодня, 18:03

Modified Сегодня, 18:05

Updated Сегодня, 18:05

В пекарне в центре Белгорода произошёл пожар

В пекарне в центре Белгорода произошёл пожар

6 ноября 2023, 18:03
Фото: 1MI
Столб дыма в центре города местные жители заметили вечером 6 ноября. Спасатели ликвидировали возгорание к 20:36.
Сюжет
Пожар

В центре Белгорода произошёл пожар. По нашим данным, загорелось помещение пекарни на территории центрального рынка.

К 20:36 огонь потушили. Во время пожара никто не пострадал.

Напомним, что 3 ноября в Старом Осколе на улице Ленина загорелся автомобиль. Сообщение о пожаре поступило в 18:10, к 18:20 возгорание уже ликвидировали.

Ранее в области неизвестный поджёг гараж и иномарку в селе Серетино Яковлевского округа на улице Калинина. Было возбуждено уголовное дело по факту умышленного уничтожения имущества. Полиция разыскивала очевидцев.

Читайте также:
Сгорела вместе с бабушкой: девочка четырёх лет погибла в пожаре в белгородском селеПовреждённый при пожаре купол в элитном доме Белгорода восстановилиБелгородец сгорел в сарае при пожаре
#Происшествия#Пожар#Белгород#Алина Харина#Пекарня
Подпишитесь
Пустота и несколько человек: как выглядит приграничная белгородская Журавлёвка
Сегодня, 13:37
Забрали машину за долги: судебные приставы изъяли имущество воюющего в СВО белгородца
Сегодня, 08:54
Под Белгородом откроют музей памяти 600 заживо сожженных фашистами жителей
Сегодня, 06:44
Никто не помогает: мать участника СВО попросила квартиру в Белгороде для сдачи в наём
Сегодня, 07:06
Купить жильё, вернуть домой: в каких просьбах вынуждены отказать родным бойцов в СВО
Сегодня, 08:12
Козлитина останется без «поздравления Деда Мороза» при срыве сроков ввода школ
Сегодня, 10:46