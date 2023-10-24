Сгорела вместе с бабушкой: девочка четырёх лет погибла в пожаре в белгородском селе

Posted 24 октября, 08:01
Published 24 октября, 08:01
Modified 24 октября, 08:03
Updated 24 октября, 08:03
За прошедшие сутки на территории Белгородской области зарегистрировали четыре пожара: горели два жилых дома, одно нежилое здание и мусор. В результате пожара в селе Свистовка Ровеньского района погибли два человека: женщина 1959 года рождения и девочка 2019 года рождения. Травмы получил мужчина 1956 года рождения.
Известно, что информация о пожаре поступила на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы 23 октября в 10:34. Полностью ликвидировать пожар удалось в 12:11.
За вчерашний день возгорания также произошли в жилом доме в селе Пушкарное Белгородского района и в нежилом доме в селе Зозули Борисовского района.
Кроме этого, пожарно-спасательные подразделения выезжали в Новый Оскол для ликвидации возгорания мусора на площади 2 кв. метра.
Напомним, что в начале октября при пожаре в сарае погиб мужчина 1987 года рождения. Происшествие случилось в Волоконовском районе.