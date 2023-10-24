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Posted 24 октября, 08:01

Published 24 октября, 08:01

Modified 24 октября, 08:03

Updated 24 октября, 08:03

Четырёхлетняя девочка погибла при пожаре в Белгородской области

Сгорела вместе с бабушкой: девочка четырёх лет погибла в пожаре в белгородском селе

24 октября 2023, 08:01
Фото: 1MI

Четырёхлетняя девочка погибла при пожаре в Белгородской области

Пожар произошёл в частном доме 23 октября в селе Свистовка Ровеньского района. Погибли маленькая девочка и женщина, ещё один мужчина пострадал. Подробности сообщили в региональном МЧС.
Сюжет
Пожар

За прошедшие сутки на территории Белгородской области зарегистрировали четыре пожара: горели два жилых дома, одно нежилое здание и мусор. В результате пожара в селе Свистовка Ровеньского района погибли два человека: женщина 1959 года рождения и девочка 2019 года рождения. Травмы получил мужчина 1956 года рождения.

Известно, что информация о пожаре поступила на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы 23 октября в 10:34. Полностью ликвидировать пожар удалось в 12:11.

За вчерашний день возгорания также произошли в жилом доме в селе Пушкарное Белгородского района и в нежилом доме в селе Зозули Борисовского района.

Кроме этого, пожарно-спасательные подразделения выезжали в Новый Оскол для ликвидации возгорания мусора на площади 2 кв. метра.

Напомним, что в начале октября при пожаре в сарае погиб мужчина 1987 года рождения. Происшествие случилось в Волоконовском районе.

Белгородец сгорел в сарае при пожаре
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