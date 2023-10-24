Сгорела вместе с бабушкой: девочка четырёх лет погибла в пожаре в белгородском селе

За прошедшие сутки на территории Белгородской области зарегистрировали четыре пожара: горели два жилых дома, одно нежилое здание и мусор. В результате пожара в селе Свистовка Ровеньского района погибли два человека: женщина 1959 года рождения и девочка 2019 года рождения. Травмы получил мужчина 1956 года рождения.