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Дом на Свято-Троицком бульваре, 15 после пожара

Повреждённый при пожаре купол в элитном доме Белгорода восстановили

23 октября 2023, 06:47
Фото: 1MI
Дом на Свято-Троицком бульваре, 15 после пожара
Котельная дома №15 на Свято-Троицком бульваре пострадала ещё в июне 2023 года. Тогда же загорелся купол элитного дома. О том, что купол наконец починили, сообщил мэр города Валентин Демидов.

По словам чиновника, строители усилили каркас купола, восстановили кровлю и окна. Отдельное внимание также уделили противопожарной безопасности. «Купол стал в разы надёжнее, чем ранее», — заверил мэр.

Жильцы элитного дома на протяжении нескольких месяцев находились без горячей воды — подключить её и отопление смогли 16 октября. К восстановлению котельной привлекли девять строительных компаний, а городская администрация помогла софинансированием.

В настоящий момент два котла находятся в работе, но запущен только один: по словам Демидова, его с текущей температурой на улице пока хватает. Ещё один, третий, находятся в резерве, его подготовят к запуску к 1 декабря.

Напомним, что оборудование в крышной котельной загорелось в июне из-за внутренней проблемы с электропроводкой. Ранее мэрия Белгорода обещала жильцам дома на Свято-Троицком бульваре дать воду до 10 сентября, затем — до 6 октября.

В целом дом был готов для подачи отопления и горячей воды с начала месяца. Мы провели комиссионное обследование и составили акт, которым такая возможность подтверждается.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
Крышная котельная в доме №15 на Свято-Троицком бульвареКрышная котельная в доме №15 на Свято-Троицком бульваре
Крышная котельная в доме №15 на Свято-Троицком бульвареКрышная котельная в доме №15 на Свято-Троицком бульваре
Крышная котельная в доме №15 на Свято-Троицком бульвареКрышная котельная в доме №15 на Свято-Троицком бульваре
Крышная котельная в доме №15 на Свято-Троицком бульвареКрышная котельная в доме №15 на Свято-Троицком бульваре
Крышная котельная в доме №15 на Свято-Троицком бульвареКрышная котельная в доме №15 на Свято-Троицком бульваре
Крышная котельная в доме №15 на Свято-Троицком бульваре
Фото: личная страница мэра Белгорода Валентина Демидова
В Белгороде восстанавливают купол пострадавшего из-за пожара элитного МКД
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#Новости Белгорода#Котельная#Белгород#Купол#Крышная котельная#Валентин Демидов#Александра Склярова#Элитный дом
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