Повреждённый при пожаре купол в элитном доме Белгорода восстановили

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
По словам чиновника, строители усилили каркас купола, восстановили кровлю и окна. Отдельное внимание также уделили противопожарной безопасности. «Купол стал в разы надёжнее, чем ранее», — заверил мэр.
Жильцы элитного дома на протяжении нескольких месяцев находились без горячей воды — подключить её и отопление смогли 16 октября. К восстановлению котельной привлекли девять строительных компаний, а городская администрация помогла софинансированием.
В настоящий момент два котла находятся в работе, но запущен только один: по словам Демидова, его с текущей температурой на улице пока хватает. Ещё один, третий, находятся в резерве, его подготовят к запуску к 1 декабря.
Напомним, что оборудование в крышной котельной загорелось в июне из-за внутренней проблемы с электропроводкой. Ранее мэрия Белгорода обещала жильцам дома на Свято-Троицком бульваре дать воду до 10 сентября, затем — до 6 октября.
В целом дом был готов для подачи отопления и горячей воды с начала месяца. Мы провели комиссионное обследование и составили акт, которым такая возможность подтверждается.
Валентин Демидов, мэр Белгорода