Десятилетние школьники разбили остановку в Белгороде

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:13
Updated Сегодня, 14:13
По предварительной информации, 30 октября в 15:00 10-летний и 11-летний школьники бросали камни в стекло ограждения на остановке около рынка «Солнечный» в Белгороде. В результате стекло треснуло, а очевидцы сообщили о произошедшем в отдел полиции №1 по Белгороду. Позже в Сети опубликовали фотографии с разбивающими стекло подростками.
В настоящий момент проводится проверка и устанавливается сумма нанесённого ущерба.
В отношении родителей детей составили административные материалы по статье 5.35 КоАП РФ («Ненадлежащее воспитание детей»). Материалы протокола направят в комиссию по делам несовершеннолетних.
Правоохранительные органы уже провели со школьниками профилактические беседы.
Напомним, что это не первый случай, когда стёкла на остановках по улице Щорса разбивают. Летом 2022 года за этим поймали молодых людей 15-ти и 16-ти лет. Тогда им ограничили свободу, а их родителей оштрафовали на 136 тыс. рублей.
Всего же по Белгороду повреждены 12 остановок из 22. В общей сложности на них разбито и выбито 34 стекла.