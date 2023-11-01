Десятилетние школьники разбили остановку в Белгороде

Напомним, что это не первый случай, когда стёкла на остановках по улице Щорса разбивают. Летом 2022 года за этим поймали молодых людей 15-ти и 16-ти лет. Тогда им ограничили свободу, а их родителей оштрафовали на 136 тыс. рублей.