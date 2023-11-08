В Белгороде почтили память погибших при исполнении сотрудников органов внутренних дел

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
8 ноября — день памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел РФ. В Белгородской области 79 сотрудников выполнили свой долг до конца. Руководство областного управления МВД РФ ежегодно проводит встречи с родственниками погибших, постоянно принимает участие в повседневной жизни их семей.
«Вступая в активное противодействие с преступниками, полицейские ежедневно рискуют жизнями, и, к сожалению, не обходится без боевых потерь. Мы вспоминаем сегодня тех, кто отдал свою жизни, защищая нашу Родину, наш народ, нашу свободу, до конца исполнив свой служебный долг, оставшись верными присяге. Мы скорбим и вспоминаем тех, кто не вернулся с дежурства, из служебных командировок, с боевых заданий. Мы помним о тех, кого нет рядом с нами, мы помним об их семьях и всегда находимся в трудную минуту вместе с ними»,— сказал заместитель начальника УМВД Белгородской области Александр Коробейников.
В день памяти сотрудников УМВД, погибших при исполнении служебного долга, в Белгороде митрополит Белгородский и Старооскольский совершил литию.
Также традиционно прошла встреча представителей руководства УМВД с вдовами и родителями погибших сотрудников.
«Мы совершили заупокойное богослужение о всех, кто пожертвовал своей жизнью, исполняя закон. Вспоминая их, мы исполняем тоже свой долг перед ними. Это долг любви, это долг созидания нашего духовного единства с теми, кто уже оставил нашу землю, и с ныне живущими сотрудниками, которые дальше продолжают традиции служения закону, защиты нашего Отечества и нас с вами»,
— отметил митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн.