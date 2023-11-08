Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:08

Published Сегодня, 15:08

Modified Сегодня, 15:10

Updated Сегодня, 15:10

В Белгороде почтили память погибших при исполнении сотрудников органов внутренних дел

В Белгороде почтили память погибших при исполнении сотрудников органов внутренних дел

8 ноября 2023, 15:08
Фото: Фонд "Поколение"
Памятные мероприятия для семей сотрудников прошли сегодня в храме Веры, Надежды, Любови и матери их Софии при поддержке фонда «Поколение» Андрея Скоча.
Сюжет
УМВД

8 ноября — день памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел РФ. В Белгородской области 79 сотрудников выполнили свой долг до конца. Руководство областного управления МВД РФ ежегодно проводит встречи с родственниками погибших, постоянно принимает участие в повседневной жизни их семей.

«Вступая в активное противодействие с преступниками, полицейские ежедневно рискуют жизнями, и, к сожалению, не обходится без боевых потерь. Мы вспоминаем сегодня тех, кто отдал свою жизни, защищая нашу Родину, наш народ, нашу свободу, до конца исполнив свой служебный долг, оставшись верными присяге. Мы скорбим и вспоминаем тех, кто не вернулся с дежурства, из служебных командировок, с боевых заданий. Мы помним о тех, кого нет рядом с нами, мы помним об их семьях и всегда находимся в трудную минуту вместе с ними»,— сказал заместитель начальника УМВД Белгородской области Александр Коробейников.

Фото: Фонд "Поколение"

В день памяти сотрудников УМВД, погибших при исполнении служебного долга, в Белгороде митрополит Белгородский и Старооскольский совершил литию.

Также традиционно прошла встреча представителей руководства УМВД с вдовами и родителями погибших сотрудников.

«Мы совершили заупокойное богослужение о всех, кто пожертвовал своей жизнью, исполняя закон. Вспоминая их, мы исполняем тоже свой долг перед ними. Это долг любви, это долг созидания нашего духовного единства с теми, кто уже оставил нашу землю, и с ныне живущими сотрудниками, которые дальше продолжают традиции служения закону, защиты нашего Отечества и нас с вами»,

— отметил митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн.

Медикам Белгородской области вручили премию «По ZOVу сердца» Фонда «Поколение» Скоча
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгородском районе открылся построенный Фондом «Поколение» Андрея Скоча храмПорядка 300 курсантов Белгородской области стали участниками слёта ВПО «Поколение»Старооскольский ссуз получил новый автомобиль от фонда «Поколение»
#Белгородская область#Долг#УМВД#Сотрудники#Новости Белгорода#Поколение#Белгород#Кристина Семенчук
Подпишитесь
Десятки тысяч: на сколько для белгородцев подорожали автомобили «Лада»?
Сегодня, 14:14
Заключившие контракт с ЧВК белгородцы получат по 100 тысяч рублей
Сегодня, 12:06
Дважды преданные: за пять лет в Белгородской области повторно отказались от 90 детей
Сегодня, 14:25
Есть разрушения: ВСУ обстреляли Валуйки в Белгородской области
Сегодня, 11:06
Белгородское правительство определило минимальный размер взноса на капремонт в МКД
Сегодня, 12:42
Построенная ЖБК1 школа отмечена дипломом международной выcтавки Build School
Сегодня, 11:40