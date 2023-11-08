В Белгороде почтили память погибших при исполнении сотрудников органов внутренних дел

«Вступая в активное противодействие с преступниками, полицейские ежедневно рискуют жизнями, и, к сожалению, не обходится без боевых потерь. Мы вспоминаем сегодня тех, кто отдал свою жизни, защищая нашу Родину, наш народ, нашу свободу, до конца исполнив свой служебный долг, оставшись верными присяге. Мы скорбим и вспоминаем тех, кто не вернулся с дежурства, из служебных командировок, с боевых заданий. Мы помним о тех, кого нет рядом с нами, мы помним об их семьях и всегда находимся в трудную минуту вместе с ними»,— сказал заместитель начальника УМВД Белгородской области Александр Коробейников.