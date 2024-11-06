bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 ноября, 11:00

Published 6 ноября, 11:00

Modified 6 ноября, 11:02

Updated 6 ноября, 11:02

Животные

Полиция: кот, застрявший на трое суток под капотом такси в Белгороде, исчез

6 ноября 2024, 11:00
Фото: Kandinsky. Животные

В Белгороде полиция дважды осмотрела авто, где застрял кот, но животное не нашла

Сюжет
Новости Белгорода
Сегодня жительница двора, сообщившая о застрявшем под капотом животном, рассказала, что достать его так и не смогла. Однако вчера же он перестал кричать и исчез. В полиции редакции Бел.Ру рассказали, что и вечером, и утром не смогли обнаружить кота. Женщина считает, что тот выбрался и спрятался.

Ещё одна история про кота, застрявшего под капотом такси на улице Попова во дворе дома №18. Но уже со стороны УМВД России по Белгородской области. Редакция Бел.Ру обратилась с запросом в региональное управление, чтобы узнать итоги осмотра.

«Вчера в отдел полиции № 2 УМВД России по г. Белгороду от местной жительницы поступило сообщение о том, что несколько дней назад пропал дворовый кот. Женщина пояснила, что, предположительно, животное может находиться под капотом автомобиля такси, откуда доносилось мяуканье», — подтвердили в пресс-службе вызов.

Сотрудники полиции осмотрели белый Renault Logan, в котором застряло животное. Как уточнили, кота под капотом найти не удалось. Далее прибывшие полицейские переговорили с водителем авто. Мужчина рассказал, что такси он арендовал, а на данный момент его самого в Белгороде и области нет. Арендодатель разрешение на вскрытие авто давать отказался.

Повторно правоохранители выехали по адресу уже утром. Кота снова не нашли, как и следов его пребывания внутри авто.

О беде дворового кота белгородцы узнали вчера вечером. В редакцию Бел.Ру обратилась местная жительница. Она рассказала, что этот пушистый обитатель — общий любимец всех жителей двора. Сначала он пропал и его долго не могли найти, пока через три дня не услышали мяуканье из-под припаркованного рядом автомобиля.

Сегодня и сами белгородцы найти кота не смогли. По словам женщины, мяукать тот перестал уже вчера вечером до приезда полиции. Как она предполагает, животное смогло самостоятельно выбраться, когда все разошлись одеться теплее либо занести вещи после работы. Сейчас общедворовой питомец не показывается. Вероятно, после пережитого стресса приходит в себя где-то в подвале, который проходит там через все дома.

Три дня плачет под капотом: в Белгороде кот застрял в такси
Узнать подробнее
Читайте также:
Три дня плачет под капотом: в Белгороде кот застрял в такси«Их спасает герой»: белгородец приютил 26 животных, выброшенных из-за обстреловОт сердца к сердцу: фестиваль «КотоПёс» объединил белгородцев ради помощи животным
#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Животные#Новости Белгорода#Эксклюзив#Лизинг#Кот#Белгород#УМВД России
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика