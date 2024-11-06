Полиция: кот, застрявший на трое суток под капотом такси в Белгороде, исчез

Posted 6 ноября, 11:00
Published 6 ноября, 11:00
Modified 6 ноября, 11:02
Updated 6 ноября, 11:02
Ещё одна история про кота, застрявшего под капотом такси на улице Попова во дворе дома №18. Но уже со стороны УМВД России по Белгородской области. Редакция Бел.Ру обратилась с запросом в региональное управление, чтобы узнать итоги осмотра.
«Вчера в отдел полиции № 2 УМВД России по г. Белгороду от местной жительницы поступило сообщение о том, что несколько дней назад пропал дворовый кот. Женщина пояснила, что, предположительно, животное может находиться под капотом автомобиля такси, откуда доносилось мяуканье», — подтвердили в пресс-службе вызов.
Сотрудники полиции осмотрели белый Renault Logan, в котором застряло животное. Как уточнили, кота под капотом найти не удалось. Далее прибывшие полицейские переговорили с водителем авто. Мужчина рассказал, что такси он арендовал, а на данный момент его самого в Белгороде и области нет. Арендодатель разрешение на вскрытие авто давать отказался.
Повторно правоохранители выехали по адресу уже утром. Кота снова не нашли, как и следов его пребывания внутри авто.
О беде дворового кота белгородцы узнали вчера вечером. В редакцию Бел.Ру обратилась местная жительница. Она рассказала, что этот пушистый обитатель — общий любимец всех жителей двора. Сначала он пропал и его долго не могли найти, пока через три дня не услышали мяуканье из-под припаркованного рядом автомобиля.
Сегодня и сами белгородцы найти кота не смогли. По словам женщины, мяукать тот перестал уже вчера вечером до приезда полиции. Как она предполагает, животное смогло самостоятельно выбраться, когда все разошлись одеться теплее либо занести вещи после работы. Сейчас общедворовой питомец не показывается. Вероятно, после пережитого стресса приходит в себя где-то в подвале, который проходит там через все дома.