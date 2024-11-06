Полиция: кот, застрявший на трое суток под капотом такси в Белгороде, исчез

Сегодня и сами белгородцы найти кота не смогли. По словам женщины, мяукать тот перестал уже вчера вечером до приезда полиции. Как она предполагает, животное смогло самостоятельно выбраться, когда все разошлись одеться теплее либо занести вещи после работы. Сейчас общедворовой питомец не показывается. Вероятно, после пережитого стресса приходит в себя где-то в подвале, который проходит там через все дома.